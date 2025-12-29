‘Vuelan’ las entradas para recibir a los Reyes Magos en el Heliodoro

Las 18.000 entradas puestas a la venta para el acto de bienvenida a los Reyes Magos en el estadio Heliodoro Rodríguez López se agotaron a las 12:10 horas de hoy, lunes 29, primer día de expedición de las entradas previsto por Fiestas de Santa Cruz, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Las localidades, al precio de dos euros, se despacharon casi en su totalidad a través de Tickety, finalizando la venta online a las 11:45 horas, a las que se suman las cerca de 2.000 que se sumaron en el Pabellón de Deportes Quico Cabrera, cerrando la taquilla a las 12:10 horas, tres horas y 10 minutos después de que se abriese.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, celebra la ilusión que este espectáculo sigue despertando entre las familias. “Estamos muy contentos por la expectación que cada año levanta este momento, en el que se ponen a la venta 18.000 entradas, que son las que nos permite el plan de seguridad del espectáculo, y que en pocas horas acaban agotándose”.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destacó la rapidez de la venta este año “lo que vuelve a demostrar lo que significa este acto para las familias, ya que en poco más de tres horas hemos despachado todas las entradas sin contar ningún incidente”.
El acto de bienvenida a los Reyes Magos, que se celebrará el lunes, 5 de enero, dará comienzo a las 17:00 horas y contará con la participación de cerca de un millar de niños.
A su término se desarrollará la tradicional Cabalgata a lo largo de su recorrido habitual por las calles de Santa Cruz.
Por último, la recaudación del dinero procedente de la venta de las entradas será cedida, como en ediciones anteriores, a organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la infancia.