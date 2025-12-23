Venta de entradas para ver a los Reyes Magos en el Heliodoro: fecha, precios, dónde conseguirlas y una importante novedad

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá a la venta el próximo lunes 29 de diciembre, a partir de las 09:00 horas, las entradas para el espectáculo de bienvenida a los Reyes Magos de Oriente en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Las localidades podrán adquirirse al precio único de dos euros, con un máximo de seis entradas por persona, a través de la plataforma Tickety.es.
Además, se reservarán 2.000 entradas para la venta física, que se despacharán en el Pabellón de Deportes Quico Cabrera a partir de la misma hora y hasta que se agoten.
Desde el Ayuntamiento ha precisado un importante requisito para la compra de entradas: en el punto de venta físico solo se admitirá el pago mediante TPV (datáfono), por lo que no se aceptará dinero en efectivo.
El consistorio pondrá a disposición del público algo más de 18.000 localidades, una cifra determinada en función del plan de seguridad elaborado para el desarrollo del espectáculo.
Los Reyes Magos en el Heliodoro, uno de los momentos más esperados de la Navidad
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha señalado que existe “una alta demanda cada año para conseguir las entradas del espectáculo de recibimiento de los Reyes Magos”, y destacó que se trata de “una cita muy especial para la ciudad y, sobre todo, para los niños y niñas de Santa Cruz”.
Asimismo, ha subrayado que es “uno de los momentos más esperados de la Navidad”, que reúne a miles de familias.
Bermúdez añadió que desde el Ayuntamiento se trabaja para que el evento se desarrolle con garantías de seguridad y organización, manteniendo un precio simbólico y solidario que permita el acceso al mayor número posible de familias.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha recordado que la venta de entradas del espectáculo de los Reyes es “una fecha señalada para miles de padres y madres”, y señalado que el acto marca el inicio de la jornada del 5 de enero en la capital tinerfeña.
También ha destacado que el espectáculo forma parte de la programación navideña organizada en la ciudad.
Por último, el Ayuntamiento informó de que la recaudación obtenida con la venta de las entradas será destinada, como en ediciones anteriores, a organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la infancia.