La Navidad llega a Santa Cruz con pista de patinaje, ‘tardeos +60’ y cine navideño: estas son las 100 actividades

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha confeccionado un programa de actos de cara a la Navidad que incluye más de un centenar de actos a celebrar en todo el término municipal, desde pistas de patinaje a tardes para los mayores pasando por un cine navideño.
El regidor, en su intervención, destacó que “se ha diseñado un programa denominado ‘Santa Cruz, donde nace la Navidad’ pensado para todos los públicos y las familias, en el que se ha apostado por formatos de mucho éxito, pero también introduciendo novedades como el “No fin de año infantil”, el “Tardeo +60” para nuestros mayores, una pista de patinaje en el distrito de Ofra-Costa Sur o el cine navideño en el parque García Sanabria”.
El alcalde explicó que “la programación contempla actividades culturales, musicales, deportivas, infantiles, festivas y solidarias, porque también están pensadas en distintos formatos para esas personas que no pueden celebrar la Navidad como quisieran. El objetivo es tener una ciudad animada, de la que las chicharreras y chicharreros puedan disfrutar, pero también el resto de personas que nos visitan en estas fiestas”.
Bermúdez recordó también las acciones “que no tienen que ver directamente con la Navidad, pero son imprescindibles para realizar toda la programación como los Servicios Públicos en materia de limpieza; o los dispositivos especiales de Seguridad Ciudadana con refuerzos extraordinarios de la Policía Local en las fechas de mayor aglomeración de personas”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, detalló un programa que contiene más de un centenar de actividades, y que bajo el lema “Santa Cruz, donde nace la Navidad”, explicó que “viene a ser el broche de oro a un año lleno de actividades en una ciudad dinamizada que ha estado llena de actos festivos, culturales y de grandes conciertos que han hecho que Santa Cruz esté más viva que nunca y que haya brillado con luz propia “.
Caraballero aseguró que “estamos comprometidos con los sectores de la cultura, de los espectáculos, del comercio y de la gastronomía apostando por unas actuaciones dinamizadoras de toda la ciudad”, al tiempo que invitó a vecinas y vecinos y también a todos los visitantes a disfrutar de “Santa Cruz, donde la nace la Navidad”.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, apuntó que “el alumbrado de este año, que ha contado con una inversión de 900.000 euros, abarca más de 400 ubicaciones en todo el municipio, y está compuesto por 2.172 motivos luminosos en farolas, 119 arcos transversales, más de 92.000 metros de guirnaldas y 86 elementos de suelo. Entre las principales novedades de este 2025 destacan los refuerzos en avenidas de acceso clave como Benito Pérez Armas, Manuel Hermoso Rojas y Príncipes de España, avenida Francisco La Roche, en el entorno del Cuartel San Carlos y la plaza San Telmo”.
Tarife continuó explicando que “también se han incorporado nuevos elementos ornamentales, como el pino navideño de 25 metros de altura en el entorno de la Plaza de España, y la bola microlámpara de 10×10 metros en la Plaza del Patriotismo, además de otras figuras distribuidas en plazas y espacios emblemáticos de la capital. Del mismo modo, se ha procedido a la ampliación de iluminación en calles comerciales como Rambla Pulido, calle El Pilar y Villalba Hervás. Además, este año se iluminarán la calle Álvarez de Lugo y las avenidas Islas Canarias y Ángel Romero. Asimismo, en la Plaza del Príncipe, se ha actuado mediante la instalación de soportes específicos para evitar colocar adornos sobre árboles centenarios”.
El primer teniente de alcalde también reflejó el trabajo realizado en los distritos, señalando que “en el distrito Anaga se han instalado 6 arcos transversales, 228 motivos luminosos y 15 elementos de suelo distribuidos en sus núcleos poblacionales y espacios de mayor tránsito. En el distrito Suroeste se trabaja en la instalación de 335 motivos luminosos y 3 elementos de suelo, distribuidos en los principales ejes viarios y espacios comunitarios del distrito”.
“En el distrito Ofra-Costa Sur se han colocado 391 motivos luminosos, 4.800 metros de guirnaldas y 3 elementos de suelo. Salud – La Salle cuenta esta Navidad con 290 motivos luminosos, 28.000 metros de guirnaldas y 8 elementos de suelo. Y en el distrito Centro-Ifara hay 103 arcos transversales, 895 motivos luminosos, 56.400 metros de guirnaldas y 46 elementos de suelo”, relató el concejal de Servicios Públicos.
Una Navidad “para todos los públicos”
Las más de un centenar de actividades musicales, culturales y de ocio previstas, según detalló el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, darán inicio el próximo jueves, día 20, con la inauguración del encendido extraordinario de Navidad, a las 19:30 horas en la plaza de La Candelaria. Una jornada que concluirá con el tradicional recorrido de las autoridades por las calles de Santa Cruz para disfrutar del alumbrado navideño y compartir este mágico momento con los vecinos y vecinas.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, será el encargado de accionar el interruptor que encenderá el alumbrado navideño. El acto comenzará con una obertura musical en directo, protagonizada por la Banda Municipal de Música. A continuación, un espectacular juego de luces dará paso al encendido del alumbrado navideño y al posterior concierto ofrecido por los cantantes Serafín Zubiri -representante español en Eurovisión en varias ediciones-, Cristina Ramos, Jadel y Diana Navarro. Un acto que será presentado por Emilia González.
El programa contempla un amplio abanico de actos, como los tradicionales conciertos de Los Fregolinos, Banda Militar, grupos folclóricos, el concierto Disney de Los Cantadores, el de Góspel y la entrega de premios del concurso de Belenes, en la plaza de La Candelaria; el Mercado de Artesanos de Santa Cruz de Tenerife, en la plaza de España; o Estrella de Invierno, con las proyecciones de imágenes sobre la fachada del Cabildo de Tenerife.
Un año más, el Mercadillo de Navidad abre sus puertas en la Alameda del Duque de Santa Elena donde ofrecerá productos artesanos y de Navidad. Será desde el 19 de diciembre al 6 de enero, con horario de 10:00 hasta las 22:00 horas. Del 13 de diciembre al 6 de enero, la gastronomía y la música se unen en el Gastro Navidad Market Fest que contará con un amplio programa de conciertos, así como sus habituales stands de comida especializada.
El acto de entrega de los premios del Concurso de Belenes, dará paso, el domingo 21 de diciembre, al concierto de góspel de la Banda Municipal de Música junto con el Powerhouse Gospel Choir. Será en la plaza de La Candelaria, a partir de las 20:00 horas.
El viernes, día 27 de diciembre, el grupo musical Los Cantadores con su actuación “Disney” conquistará la plaza de La Candelaria, con carácter gratuito, a partir de las 20:30 horas.
Vuelve el Fin de Año Infantil, que se celebrará el 28 de diciembre en la plaza de La Candelaria de 11:00 hasta las 14:00 horas, que contará con múltiples actividades para los más pequeños de las familias e incluye las tradicionales campanadas para los más pequeños a las 12:00 horas. El baile Fin de Año, el 31 de diciembre, contará con animación y grandes orquestas, a partir de las 23:00 horas.
El deporte será uno de los protagonistas en la programación navideña de la capital, organización de la II regata Internacional Las Teresitas, Tenerife Urbano, la carrera inclusiva Santa Cruz de Tenerife, como la jornada de Menudos Juegos de Invierno organizada por Acinte o la Travesía a nado San Salitre del 1 de enero.
Por su parte, la Sociedad de Desarrollo ha programado una serie de actividades para dinamizar el ocio y la economía a lo largo de estas fechas tan señaladas con la organización de rutas comerciales e históricas; la Ruta del Bocadillazo, en el distrito Suroeste; la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos, en el distrito Salud-La Salle; la Ruta de Escaparates de Navidad; actividades de dinamización por zonas comerciales; y el espacio Mundo de Papá Noel, en la plaza de La Candelaria, los días 22, 23 y 24 de diciembre.
Conciertos en familia, audiciones y recitales musicales, funciones teatrales y exposiciones de arte, así como cuentacuentos o talleres infantiles completan el calendario de actividades programadas por el área de Cultura.
Parrandas folclóricas y grupos musicales interpretando villancicos, así como actividades infantiles dinamizarán, de igual manera, las calles de los cinco distritos durante las próximas fiestas navideñas. El programa de las fiestas de Navidad 2025 se podrá seguir a través de los perfiles de redes sociales del ayuntamiento, así como en las páginas web www.santacruzdetenerife.es y www.fiestasdesantacruz.com.