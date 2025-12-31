Atención si vas a la Gran Cabalgata de los Reyes Magos de La Laguna: su recorrido ha cambiado

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ultima los detalles de la Gran Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recorrerá el casco histórico de la ciudad el próximo 5 de enero y que, como principal novedad, modificará su itinerario habitual para concluir por primera vez en la calle Heraclio Sánchez.
La 113ª edición de este tradicional recorrido contará con 12 carrozas tematizadas y la participación de más de 400 personas, manteniendo una cita que se celebra de forma ininterrumpida desde 1912.
El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha comprobado esta semana el estado de los trabajos de confección y adorno de las carrozas, que incorporan nuevas temáticas.
Entre ellas, se incluyen ambientaciones de películas infantiles, escenarios dedicados a los dinosaurios y referencias a los orígenes volcánicos, junto a elementos tradicionales como las carrozas reales de los Reyes Magos y las carboneras.
El cambio de recorrido ha sido explicado por el concejal de Fiestas, Dailos González, quien ha señalado que la elección de la calle Heraclio Sánchez como tramo final responde a criterios de accesibilidad y seguridad, facilitando el despliegue del dispositivo previsto para esta parte del itinerario.
Según ha detallado el edil, esta vía también permite que las personas que se desplacen en tranvía puedan acceder con mayor facilidad a la cabalgata, al encontrarse a pocos metros de la parada de La Trinidad, en un entorno que estos días cuenta con el alumbrado navideño de la ciudad.
Desde el Ayuntamiento se ha informado de que esta alteración del itinerario será comunicada en los próximos días, mediante correo ordinario, a los residentes y comerciantes de la calle Heraclio Sánchez, a quienes se agradecerá su colaboración y se les facilitarán vías de contacto ante cualquier duda o incidencia.
Durante la visita a los preparativos, el alcalde estuvo acompañado por el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, y recordó que la Cabalgata de Reyes de La Laguna es la más antigua de Canarias y la tercera más longeva de España, lo que refleja el arraigo y la relevancia de este evento para la población del municipio y del conjunto de la Isla.