Titsa aclara cómo funcionarán las guaguas en la víspera de Reyes

El objetivo es facilitar los desplazamientos a la capital tinerfeña durante las jornadas previas a Reyes
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, mantendrá con normalidad los servicios nocturnos habituales de sus líneas urbanas e interurbanas durante la víspera de Reyes.

Según ha informado la compañía, el lunes 5 de enero se prestarán los servicios correspondientes a un día laborable, incluidos los trayectos nocturnos.

El martes 6 de enero, festivo, el transporte en guagua comenzará a operar a partir de las 8:10 horas.

Durante la jornada del 5 de enero, Titsa reforzará, en función de la demanda, varias líneas del servicio urbano de Santa Cruz de Tenerife, especialmente las líneas 900.

También se prevén refuerzos en las rutas 231 y 232, que conectan el Intercambiador con La Gallega, así como en la línea 233, que enlaza el Intercambiador capitalino con El Cardonal y Finca España.

Además, entre las 18:00 y las 2:00 horas, se reforzarán las líneas 120, que cubre el trayecto Intercambiador–Cruce Caletillas–Candelaria (Plaza de Teror)–Cruce Arafo–Puertito de Güímar–Estación de Güímar; la 122, entre el Intercambiador y Candelaria pasando por Las Caletillas; y la 026, que une Santa Cruz de Tenerife con La Laguna por Barrio de La Salud y Finca España.

Por otro lado, los días 2, 3 y 4 de enero también están programados refuerzos en estas mismas líneas con el objetivo de facilitar los desplazamientos a la capital tinerfeña durante las jornadas previas a Reyes, coincidiendo con el periodo de compras.

