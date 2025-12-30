Titsa aclara cómo funcionarán las guaguas en la víspera de Reyes

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, mantendrá con normalidad los servicios nocturnos habituales de sus líneas urbanas e interurbanas durante la víspera de Reyes.
Según ha informado la compañía, el lunes 5 de enero se prestarán los servicios correspondientes a un día laborable, incluidos los trayectos nocturnos.
El martes 6 de enero, festivo, el transporte en guagua comenzará a operar a partir de las 8:10 horas.
Durante la jornada del 5 de enero, Titsa reforzará, en función de la demanda, varias líneas del servicio urbano de Santa Cruz de Tenerife, especialmente las líneas 900.
También se prevén refuerzos en las rutas 231 y 232, que conectan el Intercambiador con La Gallega, así como en la línea 233, que enlaza el Intercambiador capitalino con El Cardonal y Finca España.
Además, entre las 18:00 y las 2:00 horas, se reforzarán las líneas 120, que cubre el trayecto Intercambiador–Cruce Caletillas–Candelaria (Plaza de Teror)–Cruce Arafo–Puertito de Güímar–Estación de Güímar; la 122, entre el Intercambiador y Candelaria pasando por Las Caletillas; y la 026, que une Santa Cruz de Tenerife con La Laguna por Barrio de La Salud y Finca España.
Por otro lado, los días 2, 3 y 4 de enero también están programados refuerzos en estas mismas líneas con el objetivo de facilitar los desplazamientos a la capital tinerfeña durante las jornadas previas a Reyes, coincidiendo con el periodo de compras.