Titsa explica cómo funcionarán las guaguas en Tenerife en Nochevieja

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, realizará con normalidad los servicios nocturnos de sus líneas urbanas e interurbanas durante la noche de Fin de Año.
Con respecto al día 1 de enero, la compañía comenzará a realizar los primeros trayectos de la mañana a partir de las 8:10 horas.
De esta forma, las líneas urbanas e interurbanas, como son la 014, 015, 050, 101, 104, 352, 353, 363, 390, 420, 467, 473, 711, 971, 972 y 974 mantendrán la noche del 31 de diciembre a 1 de enero el horario habitual de día festivo. Por su parte, la aeroexpress 20 realizará viajes desde el Intercambiador capitalino a las 22:35, 23:00, 23:35 y 00:15 horas. Hacia el aeropuerto del Sur, los usuarios disponen de la línea 711 en su horario habitual.
Los usuarios interesados en trasladarse en guagua, podrán consultar el horario de cada una de las líneas en la página web www.titsa.com, en el teléfono de atención 922.53.13.00, ó a través de las redes sociales de la compañía.