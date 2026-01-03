Llegan lluvias persistentes a Canarias: la Aemet actualiza el parte meteorológico

La previsión del tiempo en Canarias para este domingo indica que habrá un predominio de los cielos nubosos en el norte, donde se esperan precipitaciones que serán más moderadas y que pondrán ser más frecuentes y persistentes en medianías, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, en el resto, se esperan intervalos nubosos, con probabilidad, aunque baja, de que estén acompañadas por alguna precipitación débil y ocasional, aumentando a nuboso en la vertiente sureste por la tarde.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo posibles ligeros descensos de las máximas en el norte, sin descartar heladas débiles en cotas altas del teide, y los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noroeste con intervalos de fuerte en la vertiente suroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En cumbres centrales, soplará del noroeste, fuerte, con probables rachas localmente muy fuertes, que tenderán a amainar durante la segunda mitad del día.
Habrá predominio de intervalos nubosos en el norte y oeste de Gran Canaria y de cielos poco nubosos en el resto de zonas.
Asimismo, durante las horas centrales tenderá a nuboso en el norte con probables lluvias débiles a moderadas, y a intervalos nubosos en el sureste donde no se descarta alguna precipitación débil.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos que serán más compactos a primeras y últimas horas con lluvias débiles a moderadas.
Las temperaturas estarán sin cambios relevantes. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 17ºC de mínima y los 21ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará en general moderado del noroeste en las tres islas de la provincia de Las Palmas.