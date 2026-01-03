Los Reyes Magos entrarán al Heliodoro en descapotables y al son de Pica Pica

Santa Cruz se prepara para recibir a los Reyes Magos con un gran espectáculo de música y fantasía en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Un esperado evento, para el que se han vendido las 18.000 entradas previstas, que tendrá lugar el día 5, a las 17.00 horas, y que contará este año con la actuación del grupo internacional Pica Pica.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, presentó ayer los detalles para recibir por todo lo alto a Melchor, Gaspar y Baltasar, a quien hará entrega de la Llave Mágica que abre todos los hogares de Santa Cruz. “El 5 de enero es, sin duda, uno de los días más especiales del año para nuestra ciudad, una jornada marcada por la ilusión de los niños y niñas y por la emoción compartida de miles de familias”.
Por su parte, Caraballero detalló que “un año más conseguiremos que la ilusión de los más pequeños inunde las calles de la ciudad con este espectáculo y la posterior cabalgata, donde lo Reyes Magos volverán a usar grandes carrozas iluminadas con luces LED para recorrer la ciudad”. En esta edición, dichos vehículos alegóricos incluirán efectos especiales.
En cuanto al espectáculo en el estadio, la ceremonia de recepción de Sus Majestades estará bajo la dirección de Paula Álvarez. En esta edición los pequeños disfrutarán del mejor show musical infantil a nivel internacional con Pica Pica, cuyos componentes serán los encargados de llamar a los Reyes Magos para su llegada a la ciudad. Más de 1.000 bailarines y figurantes intervendrán en las coreografías.
El sonido de un helicóptero del Ejército anunciará la proximidad los Reyes, que llegarán al estadio acompañados por sus respectivos séquitos de pajes y embajadores, en vehículos descapotables. Tras la entrega de la Llave Mágica, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán el recinto deportivo para saludar a los asistentes y recoger las últimas cartas con sus pedidos.
Posteriormente, Sus Majestades presidirán la cabalgata que discurrirá por las calles de la ciudad, a partir de las 19.00 horas, acompañados de sus respectivos cortejos. Para la presente edición, Fiestas ha diseñado un desfile novedoso que se iniciará en la avenida de Bélgica.
Este año serán 15 carrozas las que amenicen el desfile inspiradas en distintas alegorías. Además, habrá 15 acróbatas, un trenecito, 4 carricoches de Disney y 4 bandas de música en directo a lo largo de todo el recorrido. Los pajes de los Reyes repartirán 2.500 kilos de caramelos sin gluten y 300 kilos de golosinas sin azúcar.
iestas ha previsto el vallado de las zonas en las que se congrega un mayor número de público y, además, habrá áreas con sillas para seguir el recorrido del desfile. Los espectadores con movilidad reducida contarán con una zona reservada en la confluencia de las calles Méndez Núñez y Pi y Margall, mientras que el tramo (frente al parque García Sanabria tendrá ausencia de sonido.
La Policía Local abrirá el desfile que discurrirá por la plaza de la República Dominicana, avenida Asuncionistas, Ramón y Cajal, Galcerán y Weyler, para continuar por las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina hasta la plaza de La Candelaria, donde se realizará el acto de adoración al Niño Jesús.