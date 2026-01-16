El insólito plan de un alcalde de Canarias que repartió el mismo número de la Lotería del Niño entre sus vecinos y acabó con premio: “¿Está usted de acuerdo?”

El alcalde del Ayuntamiento de Tinajo, Jesús Machín, ha planteado este viernes someter a consulta pública una iniciativa relacionada con el uso de un premio obtenido en la Lotería del Niño, tras resultar agraciado uno de los números que había compartido previamente con los vecinos empadronados en el municipio.
Según ha informado el propio Consistorio en una publicación en su perfil oficial en Facebook, el pasado 6 de enero resultó premiada con 400 euros una hoja de 10 números del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, correspondiente al número 11237, que el alcalde había adquirido y distribuido simbólicamente entre todos los vecinos empadronados en Tinajo hasta el 15 de diciembre de 2025.
De acuerdo con los datos facilitados, el reparto del premio entre los 7.076 habitantes del municipio supondría una cantidad individual aproximada de 0,056 euros por persona, un importe que el propio alcalde considera prácticamente simbólico.
Reinvertir el premio de la Lotería del Niño en Euromillones y La Primitiva
Ante esta circunstancia, Machín propone destinar el importe íntegro del premio a la compra semanal de boletos de La Primitiva y Euromillones hasta final de año. El coste de cada sorteo sería de 7,50 euros por fin de semana, lo que supondría un gasto total aproximado de 405 euros, asumiendo el propio alcalde la diferencia restante de 5 euros.
La iniciativa se somete ahora a la opinión de la ciudadanía a través de una encuesta pública, que permanecerá abierta hasta el sábado 17 de enero a las 10.00 horas, con el objetivo de decidir si se lleva a cabo o no esta propuesta.
Desde el Ayuntamiento se indica que, en caso de que el resultado de la consulta sea afirmativo, cada fin de semana se publicará el número de lotería adquirido, con el fin de garantizar la información y la transparencia del proceso.
Críticas, ironía y propuestas alternativas entre los vecinos
La publicación del Ayuntamiento de Tinajo ha generado una amplia reacción entre los usuarios en redes sociales, con comentarios mayoritariamente críticos, aunque también mensajes de apoyo y propuestas alternativas sobre el destino del premio.
Algunos usuarios cuestionan la iniciativa y reclaman que el dinero se destine a fines sociales. “Lo que yo haría es hacer una compra para los pobres del pueblo que no tienen que comer”, señala un vecino, mientras otro propone “donarlo a Calor y Café u otra asociación y no fomentar el juego de apuestas”.
En la misma línea, se sugiere destinarlo “a alguna fundación de animales o personas en nombre de los habitantes del pueblo”.
Otros comentarios cargan directamente contra el papel del alcalde. “¿Esto es verdad lo que estoy leyendo? ¿Un alcalde está para esta tontería?”, se pregunta un usuario, mientras otro afirma que “un alcalde o ayuntamiento no está para esto, esto es ser populista”.
También hay quienes critican el uso de la institución: “Lamentable. Una y otra vez utilizando una institución pública para fines de publicidad personal”.
“Así empezó Pepe Benavente”
No han faltado los mensajes irónicos. “Así empezó Pepe Benavente”, bromea una vecina, mientras otros sugieren seguir jugando “hasta tener presupuesto para traer al grande e inigualable Pepe Benavente” a una celebración popular.
Incluso hay quien reclama directamente el reparto individual: “Paga los 0,056”, escribe otro usuario.
Frente a las críticas, algunos vecinos han salido en defensa del alcalde, recordando que los décimos “salieron de su bolsillo” y apelando al derecho a opinar. “Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, lo importante es la intención”, señala otro comentario.
“¿Está usted de acuerdo?”
La encuesta seguirá abierta hasta el sábado 17 de enero, mientras el debate continúa activo entre quienes consideran la iniciativa una ocurrencia innecesaria y quienes la interpretan como un gesto simbólico sin mayor trascendencia.
La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con destinar el premio obtenido a la compra de un número de lotería (Primitiva y Euromillones) cada fin de semana hasta final de año?