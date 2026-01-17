Madrid Fusión despliega su edición más internacional y ambiciosa

El centro All In One de CaixaBank en Madrid ha acogido la presentación de la edición número 24 de Madrid Fusión Alimentos de España, que se celebrará en el Pabellón 14 de IFEMA del lunes 26 al miércoles 28 de enero, y que este año aspira a superar las cifras récord de 2025: más de 26.000 visitantes profesionales, más de 1.357 periodistas acreditados.
El director de Madrid Fusión, Benjamín Lana, se mostró seguro de que “las cifras volverán a superarse este año”. Lana dirigió una presentación en la que le acompañaron, para ir desvelando diversos aspectos del congreso, José Carlos Capel, fundador y presidente de Madrid Fusión; José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Elisa Carbonell, consejera delegada de ICEX; María Naranjo, directora de la Industria Agroalimentaria de ICEX, y Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria de Gobierno de Aragón, que este año será Región Invitada y compartirá protagonismo con Río de Janeiro, Destino Internacional Invitado.
Lana avanzó que la de 2026 es “la edición más internacional y la más experiencial de Madrid Fusión, con chefs de primera línea de Brasil, México, Perú, Japón, EE.UU., China, Hong Kong, Filipinas, Francia, Italia, Holanda o Portugal. Pero también es una edición que marca un cambio estructural en la gastronomía”. El lema de este año, ‘El Cliente Toma el Mando’, obedece, dijo, “a que, si en otras facetas de la vida nos hemos convertido en seres que toman decisiones, en la gastronomía, el cliente pasa de ser pasivo a sentirse protagonista; a ser activo y a rechazar lo obligatorio. Vamos a hablar de cómo se puede equilibrar la creatividad del chef y la libertad del comensal”.
Así, algunos de los cabezas de cartel de esta edición, como Aitor Zabala, artífice de Somni*** (Los Ángeles), Mauro Uliassi (Uliassi***, Senigallia), Bas Van Kraanen (Flore**), Vicky Cheng (Vea Restaurant & Lounge*, Hong Kong), Bruno Verjus (Table**, París) o Pía León (Kjolle, Lima), destacan por sus aproximaciones innovadoras a la experiencia del cliente. Romper la barrera entre la cocina y el comensal, como en el caso de Zabala y Uliassi, improvisar en la cocina la oferta del día o rescatar productos y técnicas ancestrales olvidadas son algunas de sus propuestas.