Un aviso por perros sueltos destapa un nuevo caso de maltrato animal en Canarias: 2 cuerpos sin vida en estado de descomposición

El Grupo de Protección Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha investigado a un hombre de 39 años como presunto responsable de dos delitos de maltrato animal al localizarse un perro y un ave muertos que habrían sido abandonados en una parcela anexa a la vivienda en la que residía.
En un comunicado, el cuerpo policial explicó que la actuación se inició en el barrio de El Fondillo después de que se recibieran varios avisos vecinales alertando de que algunos perros que se encontraban en una finca se escapaban de manera reiterada y eran recogidos en la vía pública.
Durante la inspección realizada en la parcela, los agentes localizaron los cuerpos sin vida de un perro y de un ave en avanzado estado de descomposición, sin agua ni alimentos a su alcance.
Al respecto, vecinos y otros testigos explicaron a los policías locales que los animales pertenecían al morador de la vivienda, quien se había ausentado semanas antes sin hacerse cargo de su cuidado, sin que pudieran facilitar datos para su localización.
Por su parte, los animales fallecidos fueron retirados para la práctica de la correspondiente necropsia con el fin de determinar las causas de la muerte.
Meses después, los agentes identificaron al tenedor de los animales tras su regreso a la vivienda, lo que motivó una nueva inspección conjunta con Salud Pública municipal.
En esta segunda intervención, la Policía Local retiró un total de nueve perros con vida al constatar las graves deficiencias higiénico-sanitarias en las que se encontraban.
Finalmente, los agentes de la UMEC han instruido diligencias por dos presuntos delitos de maltrato animal con resultado de muerte, derivados del abandono de los cuidados de ambos animales.