Tenerife tiene el cuarto mejor arroz de España: un lujo por menos de 20 euros por persona

La popular cuenta de TikTok Guachinches Modernos ha vuelto a poner el foco en la gastronomía de Tenerife tras visitar La Casa del Vino, un restaurante situado en Candelaria, donde han probado varios de los platos más destacados de su carta, entre ellos un arroz cremoso de pato con setas y hongos, considerado el cuarto mejor arroz de España entre más de 600 propuestas.
En el vídeo, los creadores destacan desde el primer momento la calidad de los productos y el cuidado en la elaboración. El pan, elaborado con cereales y hecho en el propio local, y una ensalada que esta vez sí cumplió con las expectativas, marcan el inicio de una experiencia que fue de menos a más. “Conozco a alguien que solo por tener un tomate pelado ya se está suscribiendo a este sitio”, bromean durante la grabación.
Uno de los platos que más atención despierta es el ceviche de sama roquera, al que califican como “sabroso y delicioso”, aunque añaden como crítica constructiva que podría tener un punto más de intensidad en el sabor. El momento estrella llega con el arroz de pato, que inicialmente genera dudas por el sabor intenso de la carne, pero que termina convenciendo tras mezclar el pato desmenuzado con el arroz, un truco que, según reconocen, mejora el plato con cada minuto que pasa. El precio de este arroz de 38 euros para dos personas.
Cuarto mejor arroz de entre más de 600 arroces, así promocionan su conocido arroz de pato en La Casona del vino. La verdad que de las veces que hemos ido es la que más nos ha gustado. Estaba todo riquísimo.😋 Dos personas con el arroz y un postre se quedan sobrados 😄, nosotros pedimos demasiado En total pagamos 99,40€ (2P) 🅿️No tiene parking ♿️ Es accesible 🌿Nos comentaron que tienen platos sin gluten y para vegetarianos 💳 Dispone de datáfono 📍 Ctra.Gral del Sur TF-28, 44 Candelaria ⏰Abre de martes a domingo ☎️ 922 50 00 95 ¿Lo conocías?🙋🏼♀️
La experiencia se completa con el postre, un tres leches que se convierte en uno de los grandes aciertos de la comida. “Hoy comimos de maravilla”, resumen al final del vídeo, donde también apuntan un único detalle a mejorar: separar un poco más las mesas del comedor. Aun así, el balance es claro: todo estaba delicioso, y La Casa del Vino de Candelaria se consolida como una parada imprescindible para los amantes del buen arroz en Tenerife.