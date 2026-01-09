Mercadona busca trabajadores para la elaboración de pan: sueldos de hasta 2.200 euros

La industria alimentaria en España continúa siendo uno de los sectores con mayor estabilidad laboral, y dentro de ella la figura del panadero profesional sigue ofreciendo oportunidades reales de empleo. En este contexto, Mercadona ha abierto nuevas vacantes para incorporar operarios de producción en panadería, con contrato fijo, en distintos municipios.
Estas ofertas de trabajo de Mercadona están dirigidas a personas comprometidas, organizadas y con capacidad para desenvolverse en equipos de trabajo. Una de las claves del puesto es que no se requiere experiencia previa, ya que la compañía apuesta por la formación interna desde el primer día, que además es remunerada. Esto convierte la oferta en una opción atractiva tanto para quienes buscan su primer empleo en el sector como para quienes desean reorientar su carrera profesional.
El trabajo en la panificadora para Mercadona
Los nuevos empleados participarán en las diferentes fases del proceso de elaboración del pan, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad de Mercadona y de las normas de seguridad alimentaria. El objetivo principal es que el producto llegue en condiciones óptimas a las tiendas, por lo que la precisión, la higiene y el trabajo coordinado entre compañeros resultan fundamentales.
Se trata de un entorno laboral dinámico y colaborativo, donde la organización del equipo es clave para mantener los ritmos de producción y asegurar la calidad final del producto.
Condiciones laborales y horarios
Mercadona ofrece jornadas completas de 40 horas semanales, con turnos fijos de mañana, tarde o noche. La planificación puede estructurarse en semanas de cinco o seis días, en función del calendario de trabajo. Uno de los aspectos más valorados por la plantilla es la planificación anual, en la que se detallan de forma anticipada los días de trabajo, los descansos y las vacaciones, lo que facilita la conciliación personal y familiar.
Además, el salario puede incrementarse mediante complementos por trabajo nocturno o en festivos, según corresponda. Esta combinación de estabilidad, formación y condiciones claras convierte estas vacantes en una oportunidad destacada dentro del empleo en la industria alimentaria.
Tienes todas las ofertas en el portal de empleo de Mercadona.