Muere un marinero de la patrullera de la Guardia Civil “Río Tajo” en un trágico accidente en Canarias

Un trabajador de la empresa Gauzón Ibérica, responsable de la gestión de la patrullera “Río Tajo”, ha fallecido este martes en el Hospital General Insular de La Gomera después de sufrir un desvanecimiento mientras se encontraba en la cubierta del buque durante una maniobra en San Sebastián de La Gomera.
En el marco de las operaciones de maniobra efectuadas por el buque marítimo del Instituto Armado, en un servicio de apoyo al rescate de un cayuco con migrantes, el marinero civil que complementa la tripulación “sufrió un desvanecimiento que le produjo un fuerte golpe en la cabeza, falleciendo posteriormente”, indican las citadas fuentes.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el hombre se desplomó repentinamente y se golpeó en la cabeza al caer al suelo.
Fue atendido de inmediato por el personal sanitario y por la dotación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que se encontraba a bordo.
Ante la gravedad de la situación, el tripulante fue evacuado con urgencia al centro hospitalario gomero, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.
La Guardia Civil quiere expresar su más sentido pésame a los familiares, seres queridos y compañeros del fallecido, dejando de manifiesto la gratitud por su entrega y dedicación.