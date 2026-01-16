sucesos

Muere un hombre tras caer por un sendero en Canarias

Los bomberos acudieron a recuperar su cuerpo
A las 12:23 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibía la alerta por la caída accidental de un hombre que precisaba de asistencia sanitaria en el Sendero a la Cumbrecita, municipio El Paso, La Palma.

Personal del SUC encontró al afectado, un hombre de 82 años, en parada cardiorrespiratoria tras un traumatismo craneal severo y practicó maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar, sin resultado, por lo que confirmó su fallecimiento.

Bomberos de La Palma recuperaron el cuerpo, mientras la Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas.

