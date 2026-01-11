Muere un joven de 21 años en un trágico accidente con un vehículo portaequipajes en un aeropuerto Canarias

Un empleado de 21 años de una empresa de handling ha fallecido este sábado en un nuevo accidente laboral en Canarias, que tuvo lugar en la plataforma de estacionamiento del aeropuerto de Gran Canaria, según indica Televisión Canaria.
Según la información facilitada por la cadena pública, los hechos tuvieron lugar mientras el trabajador conducía un vehículo portaequipajes.
Por causas que se investigan, el vehículo colisionó de forma violenta contra otro automóvil de servicio que se encontraba estacionado en la vía.
A consecuencia del impacto, el operario sufrió lesiones de extrema gravedad. Pese a la asistencia sanitaria recibida, murió horas después del siniestro debido a la gravedad de las heridas.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
Accidentes laborales en Canarias
El número de accidentes laborales graves en Canarias entre enero y agosto pasados ascendió a 135, un 37,8% más que en el mismo periodo de 2024, si bien los accidentes leves descendieron un 3,4%, lo que arroja un descenso medio de la siniestralidad total de un 3,1%.
También se ha producido un incremento de los accidentes con resultado de muerte: 21 frente a los 13 contabilizados en los nueve primeros meses del año pasado, según la información publicada este lunes por el Instituto Canario de Estadística (Istac).
Por provincias, el número de accidentes de trabajo disminuyó en la de Santa Cruz de Tenerife un 4,6% y un 1,9% en la de Las Palmas.
ACCIDENTES LABORALES EN CANARIAS POR SECTORES
El sector de la construcción es el que registra una mayor incidencia, con 468,84 accidentes por cada 100.000 trabajadores, seguido de la agricultura (365,4).
En el primer caso, se registraron 2.306 accidentes de trabajo con baja entre enero y agosto de 2025; y en el segundo hubo 571 en este periodo. En la industria, el índice fue de 328,04 (1.088 accidentes).
El sector servicios es el que registra un mayor número de siniestros (11.808), pero también tiene un mayor número de trabajadores, por lo que el índice es el más bajo de todos los sectores (186,04 accidentes por cada 100.000 trabajadores).