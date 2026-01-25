Una mujer herida tras sufrir un atropello en el sur de Tenerife

Una mujer de 59 años ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir un atropello en Tenerife durante la mañana de este domingo. El accidente tuvo lugar en la conocida Avenida Santa Cruz, en el municipio de Granadilla de Abona.
El suceso se produjo en torno a las 10:33 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias comenzó a recibir varias llamadas alertando de que una peatona había sido arrollada por un vehículo y necesitaba asistencia sanitaria inmediata.
Desde la sala operativa del 112 Canarias se activó de forma urgente una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como a los efectivos de la Policía Local de Granadilla y la Guardia Civil.
Al llegar al punto del incidente en la Avenida Santa Cruz, el personal sanitario del SUC procedió a estabilizar a la víctima. Según el primer informe médico, la mujer presentaba varios traumatismos de carácter moderado como consecuencia del impacto directo con el vehículo.
Una vez asistida en el lugar de los hechos, los técnicos sanitarios decidieron su traslado en ambulancia al Punto de Atención Continuada (PAC) de San Isidro para una valoración más profunda y tratamiento de sus lesiones.
La zona donde ocurrió el atropello es una de las arterias principales de Granadilla de Abona, lo que generó cierta expectación y complicaciones momentáneas en la circulación. La Policía Local se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y regular el tránsito de vehículos mientras trabajaban los equipos asistenciales.
Por su parte, la Guardia Civil prestó colaboración con el resto de recursos intervinientes en la zona para garantizar la seguridad vial en este tramo de la Avenida Santa Cruz.