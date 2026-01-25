Un coche choca contra un muro en Santa Cruz de Tenerife: hay un herido grave

Un hombre de 23 años ha resultado herido grave y otros dos de 22 y 21 años heridos de carácter moderado al chocar su vehículo contra un muro en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112.
El accidente ha ocurrido a las 06.37 horas de este domingo en la Calle Rositen y dos de los heridos tuvieron que ser liberados por los bomberos.
El personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a los tres afectados y los trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
El peor parado presentaba traumatismos de carácter grave y los otros dos traumatismos de carácter moderado.