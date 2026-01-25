sucesos

Un coche choca contra un muro en Santa Cruz de Tenerife: hay un herido grave

Otras dos personas han resultado heridas de carácter moderado
Un herido grave tras chocar un coche contra un muro en Santa Cruz de Tenerife
El accidente ha ocurrido a las 06.37 horas de este domingo en la Calle Rositen. / Bomberos de Tenerife
Un hombre de 23 años ha resultado herido grave y otros dos de 22 y 21 años heridos de carácter moderado al chocar su vehículo contra un muro en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112.

El accidente ha ocurrido a las 06.37 horas de este domingo en la Calle Rositen y dos de los heridos tuvieron que ser liberados por los bomberos.

El personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a los tres afectados y los trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

El peor parado presentaba traumatismos de carácter grave y los otros dos traumatismos de carácter moderado.

