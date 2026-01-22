Los municipios turísticos canarios presentan en Fitur un nuevo Sistema de Inteligencia Turística con más de 500 indicadores

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha presentado en Fitur sus avances en el desarrollo del proyecto Soy Canary Green y su ecosistema de Inteligencia Turística pionero que combina un avanzado Sistema de Inteligencia Turística (SIT), con más de 500 indicadores para la gestión sostenible del destino. Próximamente el ecosistema digital de la Asociación se completará con una nueva aplicación digital orientada a trasladar esa información al territorio y a las personas usuarias.
Durante la presentación, el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, ha afirmado que “Desde la AMTC los catorce municipios seguimos avanzando para compartir sinergias y avanzar para alcanzar la excelencia y compromiso sostenible que identifica a la asociación”.
Por su parte, el concejal de Turismo de Guía de Isora, Ayoze Medina, ha destacado que “El proyecto de descarbonización Soy Canary Green, a través de sus más de 500 indicadores y de las diferentes infraestructuras que se desplegarán, será determinante para diseñar una estrategia turística sostenible”. Como ejemplo de sostenibilidad en su municipio ha destacado el proyecto Hope (esperanza en inglés) para la creación de un museo e interpretación marina.
Además, los municipios de la AMTC han firmado en Fitur su adhesión a la iniciativa “Turismo Que Suma”, impulsada por EXCELTUR (Alianza para la excelencia turística), que busca transformar el modelo turístico en España hacia uno más socialmente responsable, inclusivo y regenerativo.
Esta iniciativa se articula a través de la actualización de un manifiesto empresarial que define el “turismo que todos queremos”, centrándose en generar un impacto positivo tanto en la economía como en la sociedad local.
El SIT, la base estratégica para una gobernanza turística basada en datos
El Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la AMTC forma parte del ‘Proyecto de descarbonización. Soy Canary Green’. Es un sistema pionero al integrar datos propios de sus catorce municipios y de fuentes externas de reconocido prestigio, entre las que se encuentran el ISTAC, la Organización Mundial del Turismo (OMT) o INATLAS, entre otras. Esta información permite planificar, anticipar y gobernar la actividad turística desde el dato, al tiempo que facilita información útil en tiempo real para mejorar la experiencia de visitantes y residentes y promover un uso equilibrado de los recursos.
Las empresas interesadas en mostrar sus servicios y experiencias sostenibles pueden ya registrarse a través de la web de Soy Canary Green, lo que les permitirá obtener un distintivo especial y aparecer en el buscador de la nueva app, aumentando su visibilidad ante residentes y visitantes comprometidos con un turismo responsable. Esta funcionalidad refuerza el carácter colaborativo de la herramienta, vinculando la innovación tecnológica con la promoción de prácticas sostenibles y contribuyendo a un ecosistema turístico más consciente y equilibrado.
Innovación al servicio del desarrollo turístico sostenible
Durante la feria, los destinos de la AMTC, han contado con un espacio compartido con Promotur, del Gobierno de Canarias, para dar a conocer algunas de sus prácticas innovadoras y sistemas implantados para mejorar la gestión y minimizar el impacto medioambiental de la actividad turística, garantizando un desarrollo planificado y ordenado.