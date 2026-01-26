Primera fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Recinto Ferial acoge este lunes, 26 de enero de 2026, el certamen de murgas adultas de la presente edición del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. El concurso, que se divide en cuatro fases y final, contará con la participación de un total de 21 formaciones.
Las murgas encargadas de actuar en la primera fase, que arrancará a las 20.30 horas serán, por este orden, Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques.
La primera fase, además, dará comienzo con la actuación de Redoblones, agrupación galardonada con el tercer premio de Interpretación en el Concurso de Murgas Infantiles.
A continuación, cada una de las ocho murgas participantes interpretará dos temas sobre el escenario junto a su presentación y despedida.