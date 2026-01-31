sucesos

Un “SOS Garmin” alerta del naufragio mortal de un velero frente a Canarias

Los controladores desconocen la naturaleza del peligro y la información de la embarcación
El buque cisterna ‘Ouro do Brasil’, que navega con bandera de Liberia, conduce a Cabo Verde a tres personas de nacionalidad lituana, una de ellas fallecida, a las que ha socorrido en el mar tras el naufragio del velero en el que iban.

Este rescate ha sido coordinado por Salvamento Marítimo a raíz de que su centro de Madrid recibiera un “SOS Garmin”, que aporta menos información que los marítimos, según ha explicado este sábado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.

Con el dato de la posición, a 528 kilómetros de Gran Canaria, y sin conocer la naturaleza del peligro ni información de la embarcación de la que procedía el aviso de socorro, controladores del centro de Las Palmas desviaron a ese lugar al buque más próximo: el ‘Ouro Do Brasil’.

Su tripulación se ha encargado de rescatar con vida del mar a dos personas que presentaban quemaduras en la piel, pero un aparente buen estado de salud, junto a otra ya fallecida.

Los rescatados con vida han contado que el velero en el que navegaban había zozobrado, que eran sus únicos tripulantes y que son naturales de Lituania.

El buque que los ha auxiliado los conduce ahora a Cabo Verde, donde está previsto su desembarco.

