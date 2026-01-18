Mañana comienza: los no residentes pagarán por subir al Teide, estos son todos los precios

El Cabildo de Tenerife comenzará a cobrar a las personas no residentes en la isla por ascender al Teide a partir de este lunes.
Quienes residan en otra isla deberán abonar entre 5 y 6 euros, según el sendero escogido, y el resto de visitantes pagarán entre 10 y 15 euros, en tanto que los menores de 14 años estarán exentos, detalla la corporación insular.
La gestión de reservas para el Teide se seguirá realizando como hasta ahora, a través de la plataforma Tenerife ON.
Precios para el Teide
En el caso del sendero 10 Telesforo Bravo, se cobrará una tasa (6 y 15 euros) por el acceso al mismo entre las 9.00 y las 17.00 horas, y en del sendero 07 de Montaña Blanca-La Rambleta (5 y 10 euros) entre las 9.00 y las 15.00 horas, aunque la franja horaria variará en función del día.
En días laborables, el acceso será gratuito para residentes en Tenerife, tendrá un coste de 3 euros para residentes en el resto de Canarias y de 6 euros para el resto de usuarios.
Los fines de semana y días festivos, las tarifas serán de 0 euros para residentes en Tenerife, 5 euros para residentes en el resto de las islas y 10 euros para el resto de visitantes.
Durante el proceso de reserva será necesario disponer de una tarjeta de crédito o débito y facilitar los datos de todas las personas participantes.
Las reservas confirmadas no podrán modificarse ni cancelarse, ni cambiar asistentes, fechas u horarios, y no serán reembolsables, salvo en casos de cierre del sendero por causas meteorológicas, otras circunstancias excepcionales o si el Teleférico del Teide no se encuentra operativo.
Tampoco se procederá a la devolución del importe cuando no se permita el acceso por no cumplir con el equipamiento mínimo obligatorio, que puede consultarse en la web de Tenerife ON.
De manera provisional, las reservas solo podrán gestionarse a través de la web www.tenerifeon.es y no estará disponible esta opción en la aplicación móvil.
Cada lunes a las 7:00 horas (hora canaria) se habilitará una nueva semana de plazas, manteniéndose siempre un periodo de 28 días disponible para reserva. Para acceder al sistema es necesario estar registrado y validado en la plataforma.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señala que “la incorporación de esta ecotasa responde a un compromiso claro con la conservación del Parque Nacional del Teide, garantizando al mismo tiempo que las personas residentes en Tenerife puedan seguir accediendo de forma gratuita”.
Subraya Dávila que “se trata de una medida justa y equilibrada, en la que los residentes en el resto de Canarias solo abonarán un precio simbólico, y que nos permitirá ordenar el acceso, proteger el entorno y asegurar la sostenibilidad de uno de nuestros mayores tesoros naturales”.
Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destaca que “el nuevo sistema de tarifas y reservas mejora la gestión de los senderos más sensibles del Parque Nacional, adaptando el acceso a la capacidad real del entorno”.
Asimismo, explica que “los recursos obtenidos se destinarán a reforzar la conservación, la seguridad y la calidad de la experiencia de las personas usuarias, avanzando hacia un modelo más responsable y respetuoso con el Teide”.