Mucha precaución si piensas ir al Teide mañana: la Aemet advierte

La previsión meteorológica para este domingo anuncia un cambio de tiempo en Canarias, con cielos nubosos en el norte de las Islas y precipitaciones de intensidad débil a moderada, que podrían transformarse en chubascos localmente fuertes,. Especial atención habrá que tener en el Teide según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto del Archipiélago, los cielos se presentarán con intervalos nubosos, aunque no se descarta la aparición de lluvias débiles y aisladas a lo largo de la jornada.
Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque existe la posibilidad de heladas débiles en las zonas altas de El Teide, debido al descenso térmico en cotas elevadas. Los termómetros se moverán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en El Hierro.
Viento en el Teide
El viento del noroeste soplará con intensidad moderada, girando progresivamente a norte, con rachas fuertes en áreas expuestas como la Cordillera Dorsal, el extremo oeste de la isla y el interior de Anaga. También se esperan rachas intensas en los litorales abiertos del suroeste de Tenerife.
En el entorno de El Teide, el viento de componente norte podrá alcanzar rachas muy fuertes, cercanas a los 90 km/h, y no se descarta que en las cotas más altas de El Teide se superen los 100 km/h, según los modelos de la Aemet.
Durante la noche, el viento rolará a nordeste, con intervalos de intensidad moderada a fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral sureste. En esa zona, durante la primera mitad del día, predominará el régimen de brisas.