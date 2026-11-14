La Aemet señala las Islas donde puede llover este sábado en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 14 de noviembre, una jornada marcada por los intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles en Canarias. Las precipitaciones serán ocasionales y dispersas, mientras que las temperaturas apenas experimentarán cambios y el viento ganará intensidad durante la tarde en determinadas zonas del Archipiélago.
La nubosidad aumentará especialmente en Tenerife y La Palma, donde podrían registrarse algunas precipitaciones durante la segunda mitad del día. En Lanzarote y Fuerteventura, la probabilidad de lluvia se concentrará principalmente en las primeras horas.
Los termómetros alcanzarán los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que Las Palmas de Gran Canaria y San Sebastián de La Gomera llegarán a los 25 grados. Valverde registrará la máxima más baja de las capitales insulares incluidas en la previsión, con 20 grados.
Dónde puede llover este sábado en Canarias
La previsión de la Aemet apunta a precipitaciones de carácter débil y ocasional, sin que se anuncien lluvias generalizadas en las Islas.
En Tenerife, los cielos pasarán de intervalos nubosos a nubosos durante la tarde. Será entonces cuando aumente la posibilidad de lluvias dispersas en zonas del interior de la Isla.
Una evolución similar se espera en La Palma, donde la nubosidad también será más abundante durante la segunda mitad de la jornada.
En Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, la Agencia contempla una baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, sin concretar un periodo de mayor incidencia.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos y una pequeña posibilidad de lluvia durante la primera mitad del sábado.
Previsión del tiempo por Islas
Tenerife
Intervalos nubosos que darán paso a cielos más cubiertos por la tarde. No se descartan lluvias débiles y dispersas en zonas del interior.
Las temperaturas permanecerán estables, salvo un ligero descenso en las cumbres. El viento soplará flojo del noreste y aumentará de intensidad por la tarde en la vertiente sureste y el extremo noroeste.
Santa Cruz de Tenerife: mínima de 21 y máxima de 26 grados.
La Palma
Los cielos presentarán intervalos nubosos y tenderán a cubrirse durante la tarde, con posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.
Las temperaturas apenas variarán. El viento será flojo de componente este, algo más intenso en las costas del sureste y noroeste.
Santa Cruz de La Palma: mínima de 19 y máxima de 23 grados.
La Gomera
Predominarán los intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes. El viento del noreste será flojo, aunque se intensificará por la tarde en las vertientes sureste y noroeste.
San Sebastián de La Gomera: mínima de 21 y máxima de 25 grados.
El Hierro
Se esperan intervalos nubosos y una pequeña posibilidad de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales.
Las temperaturas permanecerán estables. El viento soplará flojo del norte y noreste, con mayor intensidad durante la tarde en el sureste y el extremo noroeste.
Valverde: mínima de 16 y máxima de 20 grados.
Gran Canaria
La jornada estará marcada por los intervalos nubosos y la baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las mínimas podrían descender ligeramente en las medianías del suroeste.
El viento del noreste será flojo, con intervalos de mayor intensidad por la tarde en las vertientes sureste y noroeste.
Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 21 y máxima de 25 grados.
Fuerteventura
Los intervalos nubosos dominarán buena parte del sábado, especialmente durante la primera mitad del día, cuando existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas.
Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará flojo del noreste, aumentando su intensidad por la tarde.
Puerto del Rosario: mínima de 20 y máxima de 24 grados.
Lanzarote
La previsión contempla intervalos nubosos y una baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales durante la mañana.
Las temperaturas apenas variarán. El viento será flojo del noreste, aunque se intensificará durante la tarde.
Arrecife: mínima de 20 y máxima de 24 grados.
Estado del mar en Canarias
En cuanto a las condiciones marítimas, la Aemet prevé vientos de componente norte y noreste, generalmente de fuerza 3 a 4, aunque con diferencias según las zonas costeras.
El estado del mar será de rizada a marejadilla, con áreas de marejada.
También se espera mar de fondo del noroeste con olas de entre uno y dos metros, según la predicción marítima de la Agencia Estatal de Meteorología para este sábado.