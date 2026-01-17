La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: lluvias fuertes y problemas en el Teide

La previsión del tiempo en Canarias para este domingo indica que habrá cielos nubosos en el norte, acompañados de precipitaciones de débiles a moderadas, sin descartar de estas puedan aparecer en forma de chubasco, localmente fuerte, siendo persistentes en medianías, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto, predominarán los cielos con intervalos nubosos, donde no se descartan precipitaciones débiles y aisladas.
Las temperaturas en Canarias sufrirán pocos cambios en general, sin descartar heladas débiles en cotas altas del Teide. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del noroeste en Canarias, e irá rolando a norte progresivamente, siendo fuerte en zonas expuestas de la Cordillera Dorsal, extremo oeste, interior de la península de Anaga (Tenerife) y litorales expuestos del suroeste de la isla capitalina.
En el Teide, el viento podrá ser fuerte de componente norte, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar los 90 km/h. En cotas altas serán muy fuertes, sin descartar que se superen los 100 km/h.
Durante la noche girará a viento del nordeste entre moderado y fuerte cuando se esperan rachas ocasionales muy fuertes en zonas expuestas del litoral sureste. En el sureste, predominará el régimen de brisas en la primera mitad del día.
En Gran Canaria indica que habrá cielos nubosos en el norte, con precipitaciones de débiles a moderadas, pudiendo ser en forma de chubasco localmente fuerte, siendo persistente en medianías, sobre todo por la tarde.
En el resto, predominarán los cielos con intervalos nubosos, aumentando a nuboso desde el mediodía, cuando no se descartan precipitaciones débiles, situación que mejorará con el anochecer.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los cielos nubosos hasta la tarde, con precipitaciones débiles y ocasionales. Con el avance del día, ya a partir de la tarde, se abrirán algunos claros y predominarán los intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y aislada.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, y los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima en Gran Canaria y los 15 grados de mínima en la isla de Fuerteventura.
El viento en Gran Canaria soplará moderado del noroeste, e irá rolando a norte progresivamente, siendo fuerte en zonas expuestas, inicialmente en el nordeste y suroeste, y posteriormente en el oeste y este, donde son probables rachas muy fuertes.
En cumbres, soplará fuerte de componente norte, con rachas muy fuertes que pueden alcanzar los 80 km/h, puntualmente por encima.
En Lanzarote y Fuerteventura, a partir de la tarde, el viento rolará a norte y se irá debilitando, aunque todavía podría ir acompañado de rachas localmente muy fuertes.