La Aemet adelanta cómo serán las próximas horas en Canarias y avisa de lo que llega este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este domingo en Canarias precipitaciones moderadas que podrán ser persistentes en medianías del norte de las islas de mayor relieve, especialmente en las islas centrales, y ha activado el aviso amarillo por rachas del noroeste en todo el archipiélago, afectando en mayor medida en cotas altas y zonas expuestas.
Las lluvias serán menos probables y más ocasionales en las vertientes del sur, y en Lanzarote y Fuerteventura los cielos nubosos vendrán acompañados de precipitaciones ocasionales y, en general, de carácter débil, abriéndose claros a partir de la tarde, sin descartar alguna precipitación débil y aislada.
Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero ascenso, y el viento soplará moderado del noroeste, rolando a componente norte durante la segunda mitad del día, siendo fuerte y acompañado de rachas muy fuertes en zonas expuestas de las vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como en cotas altas y en las islas más orientales durante las horas centrales.
En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, arreciando a 5 o 6, marejada o fuerte marejada aumentando a gruesa y mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros.
Predicciones por islas para este domingo
TENERIFE
Cielos nubosos en el norte, con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean en forma de chubasco localmente fuerte, siendo persistentes en medianías. En el resto, predominarán los intervalos nubosos, cuando no se descartan precipitaciones débiles y aisladas.
Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. No se descartan heladas débiles en cotas altas del Teide.
Viento moderado del noroeste, que irá rolando a norte progresivamente, siendo fuerte en zonas expuestas de la Cordillera Dorsal, extremo oeste, interior de la península de Anaga y litorales expuestos del suroeste de la isla.
En el Teide, viento fuerte de componente norte, con rachas muy fuertes que pueden alcanzar los 90 km/h; en cotas altas serán muy fuertes, sin descartar que se superen los 100 km/h. Durante la noche girará a viento del nordeste entre moderado y fuerte cuando se esperan rachas ocasionales muy fuertes en zonas expuestas del litoral sureste. Brisas en el sureste en la primera mitad del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 21
LA GOMERA
Predominio de los cielos nubosos en el norte, con precipitaciones débiles a moderadas, pudiendo ser persistentes en las medianías y la cumbre. En la vertiente sur, predominarán los intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones que, de darse, serán por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste, que irá arreciando a lo largo del día e irá rolando a norte. Se esperan rachas muy fuertes en cumbres, así como en la vertiente este, siendo más ocasionales en el resto de la isla.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 21
LA PALMA
Cielos nubosos en el norte, con precipitaciones débiles a moderadas, pudiendo ser persistentes en las medianías y la cumbre. En el resto, predominarán los cielos nubosos hasta la tarde, que tenderán a mejorar, sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste, siendo fuerte en cotas altas y zonas expuestas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. A partir del mediodía, rolará a norte y arreciará, siendo fuerte y acompañadas de rachas muy fuertes en zonas expuestas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 20
EL HIERRO
Cielos nubosos en medianías del norte y cumbre, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas, especialmente a partir de la segunda mitad del día. En el resto, intervalos nubosos, tendiendo a nuboso a partir de la tarde, que puede ir acompañado de alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste, rolando a partir del mediodía al nordeste, siendo fuerte en la cumbre y zonas bajas expuestas, donde son probables rachas muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 13
GRAN CANARIA
Cielos nubosos en el norte, con precipitaciones débiles a moderadas, pudiendo ser en forma de chubasco localmente fuerte, siendo persistentes en medianías, especialmente durante la segunda mitad de la jornada. En el resto, intervalos nubosos, aumentando a nuboso desde el mediodía, cuando no se descartan precipitaciones débiles, mejorando a partir del anochecer. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del noroeste, que irá rolando a norte progresivamente, siendo fuerte en zonas expuestas, inicialmente en el nordeste y suroeste, y posteriormente en el oeste y este, donde son probables rachas muy fuertes. En cumbres, el viento estará fuerte de componente norte, con rachas muy fuertes que pueden alcanzar los 80 km/h, puntualmente por encima.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 20
FUERTEVENTURA
Predominio de los cielos nubosos hasta la tarde, con precipitaciones ocasionales y, en general, de carácter débil. A partir de la tarde, se abrirán algunos claros y predominarán los intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del noroeste, con probables rachas muy fuertes desde primera hora de la mañana, especialmente en el norte, zonas de interior y en la península de Jandía. A partir de la tarde, el viento rolará a norte y se irá debilitando, aunque todavía puede ir acompañado de rachas localmente muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 15 20
LANZAROTE
Predominio de los cielos nubosos hasta la tarde, con precipitaciones ocasionales y, en general, de carácter débil. A partir de la tarde, se abrirán algunos claros y predominarán los intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del noroeste, con rachas muy fuertes desde primeras horas de la mañana, que pueden alcanzar los 80 km/h en zonas expuestas y de aceleración. A partir de la tarde, el viento rolará a norte y se irá debilitando, aunque todavía puede ir acompañado de rachas localmente muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 15 20