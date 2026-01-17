La Aemet activa avisos en Canarias: las horas clave de afección, isla por isla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos por viento y fenómenos costeros en Canarias desde este sábado 17 hasta el lunes 19 de enero, con afectación a la mayor parte del Archipiélago.
Los avisos son de nivel amarillo y se concentran en zonas de cumbres, vertientes expuestas y litorales, con distintos tramos horarios según la isla.
Sábado 17 de enero
Avisos por islas
Lanzarote
Desde las 16:00 horas del sábado y hasta las 23:59 del domingo 18, la Isla permanece bajo aviso por fenómenos costeros. Se prevé viento del noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), rolando a noreste, y mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.
Predicción general
En el norte de las islas de mayor relieve se esperan cielos nubosos con precipitaciones ocasionales débiles a moderadas, más persistentes durante la segunda mitad del día en las medianías de Tenerife y Gran Canaria. En el resto del Archipiélago predominarán los intervalos nubosos, con lluvias ocasionales y aisladas de carácter débil desde el mediodía en las islas orientales y desde la tarde en las de mayor relieve.
Las temperaturas mínimas presentarán pocos cambios y las máximas descenderán ligeramente, especialmente en medianías del norte y cumbres. El viento será moderado de componente norte, con intervalos de fuerte y rachas localmente muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas. En Lanzarote y Fuerteventura se impondrá el noroeste, con intervalos de fuerte y sin descartar rachas diurnas muy fuertes.
Domingo 18 de enero
Avisos por islas
La Palma
Aviso por viento en cumbres, este y oeste de la Isla desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, con rachas máximas de 70 km/h, que podrán alcanzar los 90 km/h en zonas altas.
Además, avisos por fenómenos costeros en el este y oeste desde las 10:00 hasta las 23:59 horas, con viento del noroeste de fuerza 7 y mar combinada de 4 a 5 metros.
El Hierro
Aviso por viento desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, con rachas de hasta 70 km/h.
Aviso costero desde las 16:00 hasta las 23:59 horas, con viento del noroeste de fuerza 7 y mar combinada de 4 metros.
Tenerife
Avisos por viento en toda la Isla desde las 00:00 hasta las 23:59 horas. En el norte se prevén rachas de hasta 80 km/h, con posibilidad de superar los 90 km/h y alcanzar puntualmente los 100 km/h en zonas altas.
El área metropolitana y el este, sur y oeste también estarán afectados por rachas de hasta 70 km/h.
En cuanto al estado del mar, se activan avisos costeros en el norte y el área metropolitana desde las 10:00 hasta las 20:59 horas, y en el este, sur y oeste desde las 12:00 hasta las 23:59 horas, con viento del noroeste de fuerza 7 y mar combinada de 4 a 5 metros.
Gran Canaria
Aviso por viento en el norte desde las 06:00 hasta las 15:59 horas, con rachas de hasta 70 km/h.
En cumbres, el aviso se extiende hasta las 23:59 horas, con rachas de hasta 80 km/h.
En el este, sur y oeste, las rachas alcanzarán los 70 km/h entre las 06:00 y las 23:59 horas.
También hay avisos costeros en el norte desde las 07:00 hasta las 23:59 horas y en el este, sur y oeste desde las 12:00 hasta las 23:59 horas, con viento del noroeste de fuerza 7 y mar combinada de hasta 5 metros.
La Gomera
Aviso por viento desde las 06:00 hasta las 23:59 horas, con rachas de hasta 80 km/h, afectando principalmente a la cumbre y la vertiente este.
Aviso costero desde las 10:00 hasta las 23:59 horas, con viento del noroeste de fuerza 7 y mar combinada de 4 a 5 metros.
Lanzarote
Aviso por viento desde las 06:00 hasta las 17:59 horas, con rachas de hasta 80 km/h, rolando de noroeste a norte.
Se mantiene activo el aviso costero iniciado el sábado.
Fuerteventura
Aviso por viento desde las 06:00 hasta las 17:59 horas, con rachas de hasta 70 km/h, afectando especialmente al norte, al interior y a la península de Jandía.
Aviso costero desde las 07:00 hasta las 23:59 horas, con viento del noroeste de fuerza 7 y mar combinada de 4 a 5 metros.
Predicción general
Predominarán los cielos nubosos en las islas de mayor relieve, con precipitaciones moderadas que podrán ser persistentes en las medianías del norte, especialmente en las islas centrales. En vertientes sur, las precipitaciones serán menos probables.
En Lanzarote y Fuerteventura habrá cielos nubosos hasta la tarde, con precipitaciones ocasionales y, en general, de carácter débil, abriéndose claros posteriormente.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso. El viento será moderado del noroeste, rolando a componente norte durante la segunda mitad del día, con rachas muy fuertes en zonas expuestas, cumbres y vertientes este y oeste.
Lunes 19 de enero
Avisos por islas
Gran Canaria
Aviso por viento en cumbres desde las 00:00 hasta las 05:59 horas, con rachas de hasta 80 km/h.
Aviso costero en el este, sur y oeste desde las 00:00 hasta las 08:59 horas, con viento del noreste de fuerza 7.
Tenerife
Aviso por viento en el norte desde las 00:00 hasta las 07:59 horas, con rachas de hasta 80 km/h.
En el este, sur y oeste, rachas de hasta 70 km/h hasta las 05:59 horas.
Aviso costero en el este, sur y oeste desde las 00:00 hasta las 08:59 horas, con viento del noreste de fuerza 7.
La Gomera
Aviso por viento desde las 00:00 hasta las 05:59 horas, con rachas de hasta 80 km/h.
Aviso costero en el mismo periodo, con viento del noreste de fuerza 7.
Lanzarote
Aviso costero desde las 00:00 hasta las 03:59 horas, con mar combinada del noroeste en torno a los 4 metros.
Fuerteventura
Aviso costero desde las 00:00 hasta las 03:59 horas, con mar combinada del noroeste en torno a los 4 metros.
Predicción general
En el norte de las islas de mayor relieve predominarán los cielos nubosos con precipitaciones ocasionales débiles a moderadas, con cierta persistencia en las medianías de Gran Canaria y nordeste de Tenerife durante la primera mitad del día.
En el resto del Archipiélago se esperan intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes noroeste y sureste, así como brisas en las costas del suroeste. En cumbres, el viento se mantendrá de componente norte durante la mañana, con rachas localmente muy fuertes.