Unas 80 familias de Tenerife llevan casi diez años esperando por un centro aún a medio construir

Avanza el procedimiento para retomar y finalizar las obras del nuevo CAMP La Cuesta tras años paralizado por problemas con la empresa adjudicataria. Esta infraestructura sociosanitaria que atenderá a personas con discapacidad psíquica contará con 56 plazas para usuarios residentes y 20 plazas de atención diurna, en una superficie construida de 4.926,63 m² situada en la calle Volcán de las Arenas, en Santa Cruz de Tenerife.
El procedimiento de contratación para la finalización de la obra del nuevo Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos se encuentra en sus últimas fases. Así, en la última reunión de la mesa de contratación del pasado 3 de noviembre, se procedió a la valoración de las ofertas recibidas y a la propuesta de adjudicación a favor de la UTE Satocan S.A. – Insiste Instalaciones S.L.U. del contrato de finalización de las obras con un presupuesto de licitación de 9.645.636,35 euros y una ejecución de 18 meses.
El proyecto del nuevo centro ha sido redactado por la empresa AJAH Arquitectos, S.L.P. Se creará un espacio donde las personas puedan residir y ser visitados por sus familias, contando con unas instalaciones y equipamiento que contribuya a la mayor calidad de vida para los residentes y para los usuarios de estancia diurna.
Se argumenta la tramitación con carácter de urgencia debido a la situación de déficit estructural de plazas disponibles para los potenciales usuarios de este nuevo recurso, y el estado de deterioro de la estructura edificada, y los posibles actos vandálicos y de ocupación que genera una obra que está inacabada.
Actualmente, la obra tiene una superficie construida de 4.926,63 m², con Planta Baja donde se ubicará el centro de Día, y las Plantas 1ª y 2ª de habitaciones residenciales, así como una planta sótano y parking.
El IASS reconoce que el tiempo trascurrido desde el primer contrato de obra ha generado “mucha frustración”, no solo en los actuales beneficiarios del CAMP La Cuesta sino en todas aquellas personas que se encuentran en lista de espera y que no pueden optar al tan necesario cuidado, ayuda y desahogo familiar que llevan esperando desde hace tiempo.
Antecedentes
Tras años de peticiones por parte de las familias para contar con un centro más moderno para los usuarios, en 2017 el Cabildo lo toma en consideración y en el año 2018 se adjudica la redacción del proyecto y dirección facultativa del nuevo CAMP La Cuesta a la empresa AJAH Arquitectos, S.L.P., adjudicándose posteriormente las obras a la empresa Proyecon por un importe de 3,8 millones de euros y un plazo de 21 meses. En el periodo de actividad de las obras, que comenzaron en 2019, se ejecutaron los movimientos de tierra y la estructura del edificio, sin embargo, por diversas causas sobrevenidas, en agosto de 2021 se resuelve el contrato de la obra por mutuo acuerdo entre la constructora y el IASS.
Tras los oportunos trámites administrativos, con un modificado del proyecto, en diciembre de 2023 se adjudica el contrato de obra a la empresa ASCH Infraestructuras y Servicios S.A. por un importe de 7,15 millones con una duración de 17 meses. Sin embargo, debido al bajo ritmo de ejecución de las obras, por causa imputable íntegramente al contratista, en junio de 2025 se dictó la resolución del contrato de obras por el incumplimiento de los plazos.
En diciembre de 2024, se suscribió un acta de comprobación y medición de la liquidación del contrato de obras que manifiesta que prácticamente coincide con la ejecutada con el contrato de obra anterior, y que se encuentra en un estado de abandono, inactividad, falta de salubridad y seguridad, apreciando robos y actos vandálicos.
En marzo de 2025 se encargó a AJA Arquitectos la redacción del proyecto en el que se definen las actuaciones para finalizar las obras iniciadas, y se actualizan a la par los precios a las actuales condiciones de mercado y a la normativa. El 10 de junio de 2026, el redactor del proyecto informó que el mismo no implica afectaciones relevantes adicionales al proyecto con el cual fueron iniciadas y con el que se solicitó el informe de cooperación a la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.
“Llevamos años con el corazón en un puño; queremos un nuevo centro donde estén bien atendidos”
Construir un nuevo Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica que aumente el número de plazas residenciales y de centro de día ha sido el anhelo durante más de 25 años de las familias de los usuarios, unas madres, padres, abuelos y hermanos del CAMP La Cuesta que reclaman mejores condiciones y no esconden su preocupación por su futuro: “Llevamos años con el corazón en un puño; queremos un nuevo centro donde nuestros familiares estén bien atendidos” y más cuando “cada vez somos más mayores, muchos ancianos, y no sabemos qué ocurrirá cuando ya no estemos o no podamos atenderlos”. En el nuevo centro “tendremos garantías de que recibirán la mejor atención y se abre la posibilidad a nuevas terapias”, afirmaron a DIARIO DE AVISOS.
El vicepresidente de la asociación, Damián Melián, afirmó que “estamos muy ilusionados”. “Llevamos luchando desde hace mucho tiempo. Tenemos que ser optimistas y confiamos en que ahora por fin va a salir. Es nuestra expectativa, nuestra luz en el camino y seguiremos luchando para que salga lo antes posible”. Recuerda que ha sido “una larga y muy sorda lucha, porque los Servicios Sociales son el hermano menor para la Administración y no da tantos votos”. Y cree que “si hay voluntad en dos años lo tendremos funcionando”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación, Luz María Morín, aseguró que ahora “estamos como los niños esperando por el regalo de Reyes la noche del 5 de enero”. Confirmó que “estos retrasos han sido desesperantes”. Mientras, la vocal María del Carmen, recordó que “hay familias que llevan mucho tiempo esperando a que haya una vacante en las residencia”.
Todos recalcan que no buscan culpables, “lo que nos importa es el resultado y que terminen el centro”, y para ello estarán vigilantes a todos los pasos que se realicen. “Nos van a tener siempre enfrente, no tenemos más remedio, estamos luchando para cubrir las necesidades y los problemas de las familias, que son apremiantes”.
Señalan que han tenido abiertas las puertas en el Cabildo, pese a que en ocasiones “hemos sido pesados y hemos dado caña”. “Vamos a confiar en que esta vez sí se va a terminar, es lo que todos esperamos”, recalcó Melián.
La presidenta Luz tiene a su hija Alicia, de 62 años, internada en la residencia. Siempre ha abogado por que “tengan los mejores servicios y recursos” y que los usuarios salgan del centro y tengan actividades en la calle “para dar visibilidad a la discapacidad”. Cuando regresó de Alemania “una de las cosas más impactantes fue ver que los niños con discapacidad se escondían en las casas”. Por su parte, en enero falleció Kiko, el hijo de Mari Carmen, a los 54 años, usuario del centro desde 1990 cuando llegó desde Venezuela y del que todos recuerdan su alegría. Mientras que la hermana de Damián, Mari Carmen, de 62 años, lleva 35 como usuaria del centro de día.
“Hemos sido referentes en la atención. Más que un centro es una familia, las trabajadoras están totalmente implicadas, son su alma, y suplen las carencias con su gran profesionalidad”, agradecen las familias.