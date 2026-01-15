Ópera de Tenerife inicia el año con un viaje a 1762

Ópera de Tenerife abre el año con Orfeo ed Euridice (1762), del compositor alemán Christoph Willibald Gluck (1714-1787). Las características de esta producción, que se escenifica en el Auditorio de Tenerife los días 22 y 23 de enero (19.30 horas), fueron expuestas ayer en un acto en el que participaron el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha; el director artístico del espacio escénico de la capital tinerfeña, José Luis Rivero; el director musical de este título, Jordi Francés; uno de los directores de escena, Pep Ramis, que forma la compañía Mal Pelo junto a María Muñoz, y las cantantes solistas Teresa Iervolino, Ana Vieira Leite y Mira Alkhovik.
Esta producción propia del Auditorio de Tenerife, que lleva el mito griego a la escena con una visión contemporánea, constituye, además, la introducción de un título estable del Barroco en la temporada de Ópera de Tenerife. “Gluck vivía un punto de inflexión -detalló José Luis Rivero-, en el que quiso unir música, palabra y teatro, pero nos parecía que faltaba el cuerpo, y por eso pedimos a Mal Pelo, compañía Premio Nacional de Danza, que asumiera la dirección escénica”.
UNA LABOR ARQUEOLÓGICA
Jordi Francés aludió al “trabajo arqueológico e histórico que supone coger una partitura del siglo XVIII y llevarla a los oídos de hoy”. “Lo hemos hecho desde el respeto y el conocimiento histórico, investigando para colocar esta partitura en el contexto de la escucha actual, teniendo en cuenta la sensibilidad contemporánea”, explicó el director, que conducirá al ensemble Concerto München.
“Hemos querido ir a la esencialidad de las emociones, a la sencillez, y por eso proponemos una escena austera, concreta, que también nos parece un gesto apropiado para estos tiempos”, expuso Pep Ramis. “Respetamos el libreto original al completo, pero presentamos una contranarrativa por medio de textos proyectados, algunos nuestros, otros de Shakespeare, pero el principal cambio es que Eurídice no muere, se suicida, y, al final, Orfeo también se suicida; así, ambos se unen en la muerte para que el amor siga más allá de todo”, adelantó el creador.
María Muñoz y Pep Ramis cuentan con el diseño de escenografía y vestuario de Lluc Castells, el iluminador Luis Martí y el creador de audiovisuales Leo Castro. Además de las tres solistas, las voces del Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo, dirigido por Miguel Ángel Arqued, completan el elenco.
