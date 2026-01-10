Pacientes, usuarios y personal del HUC disfrutan con la Sinfónica de Tenerife

Al igual que el jueves en el Hospital de la Candelaria, la Sinfónica de Tenerife llevó este viernes la música al Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC). Pacientes y familiares, el personal sanitario y usuarios que acudían a alguna consulta o prueba diagnóstica disfrutaron de un concierto de la orquesta, dirigida por Ángel Camacho.
Los músicos ofrecieron obras de Georges Bizet, Edvard Grieg, Gonzalo Cabrera, Piotr Ilich Chaikovski, Ruperto Chapí y Johannes Brahms, así como Soy de aquí, de Benito Cabrera, y una selección de temas de Mecano con orquestación de Peter Hope. Para finalizar, la orquesta dio la oportunidad a una joven paciente de dirigirla en la interpretación de la Marcha Radetzky, de Johann Strauss (padre).
El gerente del HUC, Rafael Martín, agradeció al Cabildo y a la Sinfónica de Tenerife esta iniciativa que alegra la estancia de los pacientes hospitalizados y de los usuarios del centro.