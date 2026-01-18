Paco Feria (74), una de las mejores voces del folclore canario: “En una romería vale todo, pero sobre un escenario, no; hay que cuidar a calidad”

Paco Feria es, si duda alguna, una de las voces más reconocidas del folclore canario, la canción lírica de las Islas y el repertorio sudamericano, una trayectoria que lo ha consolidado como un referente musical dentro y fuera del Archipiélago.
En una reciente conversación con Andrés Chaves en DIARIO DE AVISOS, Feria se refería, entre otros aspectos, a la auténtica “fiebre” del folclore que se vive en las Islas, una situación que hay que saber aprovechar pero “cuidando la calidad”.
Paco Feria, el folclore y las romerías
“La fiebre del folklore es necesaria porque significa también la expresión musical del pueblo y cada uno lo siente a su manera. Ahora bien, si de lo que se trata es de subir a un escenario, o de dar conciertos en televisión, etcétera, es bueno cuidar la calidad. Yo creo que se le falta al respecto al público cuando se nota la falta de ensayo y también se adolece de calidad artística, tanto en voces como en instrumentos. En una romería vale todo, sobre un escenario, no”, aseguraba.
Cuestionado por si Los Sabandeños habían supuesto un “antes y un después en el folclore canario” -grupo al que Paco Feria perteneció, también fue muy claro: “No tengo los datos de un antes, sólo algunas grabaciones antiguas. Sí tengo datos de un después porque viví la acogida del público, el éxito, cómo todos los imitaban, la proyección del folklore canario en todo el país y en el extranjero. Y te diré entonces que sí, que hubo un antes y un después de Los Sabandeños”.
