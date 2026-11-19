Los paisajes, las tradiciones y los rostros de una Canarias que ha ido transformándose con el paso de las décadas vuelven a cobrar vida a través de los pinceles de Anna Vandeputte, la pintora belga que encontró en Tenerife mucho más que un lugar donde establecer su residencia. El Castillo de San Felipe, en Puerto de la Cruz, recupera ahora su legado artístico con una exposición que invita a redescubrir la identidad de las Islas a través de la mirada de una creadora estrechamente vinculada al municipio.
La muestra, Desde 1945: Canarias en la mirada de Anna Vandeputte, reúne una selección de obras de la artista, cuya pintura constituye también un testimonio de la vida cotidiana y las transformaciones experimentadas en el Archipiélago durante el siglo XX.
Nacida en Bélgica en 1923, Vandeputte se formó en la Real Academia de Bellas Artes de Roeselare, donde obtuvo la medalla de oro. Especializada en retratos y bodegones, desarrolló una trayectoria marcada por su dominio del color.
A finales de los años 50 se estableció en Tenerife, donde encontró inspiración en sus paisajes, gentes y escenas cotidianas, que plasmó en sus lienzos como testimonio de la sociedad canaria de la época. Su vínculo con Puerto de la Cruz también estuvo ligado al histórico Hotel Bélgica, establecimiento pionero de Martiánez.
Dos generaciones
La exposición ha sido promovida por Mariana Rodríguez Vandeputte, hija de la pintora, con el propósito de recuperar y divulgar la producción artística de su madre y mantener viva su memoria en una ciudad con la que conservó una profunda relación afectiva.
“Para nuestra familia es una enorme satisfacción volver a mostrar la obra de mi madre en Puerto de la Cruz, una ciudad a la que estuvo profundamente unida y que siempre consideró su hogar”, manifestó Mariana Rodríguez Vandeputte, quien recordó que Canarias ocupó un lugar fundamental tanto en su vida como en su inspiración.
Uno de los aspectos singulares de la exposición es la incorporación de obras de Kati González Rodríguez, nieta de Vandeputte, que permite establecer un diálogo entre dos generaciones unidas por una misma vocación creativa.
La exposición permanecerá abierta en el Castillo de San Felipe hasta el 26 de noviembre, con la mirada de una artista extranjera que hizo de Canarias su hogar y de sus gentes su inspiración.