La popular pastelería Zulay busca repartidor

El puesto está orientado a cubrir jornadas de ocho horas, cada día, los sábados y los domingos
La popular pastelería Zulay busca repartidor
La conocida pastelería Zulay, una de las marcas más populares del sector dulce en Canarias, ha lanzado una oferta de trabajo en La Palma para incorporar a un repartidor que se encargue del servicio durante los fines de semana.

Según la convocatoria, el puesto está orientado a cubrir jornadas de ocho horas los sábados y los domingos, una modalidad que puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan ingresos complementarios o compatibilizar el empleo con otras actividades formativas o laborales.

El nuevo trabajador se ocupará del reparto de productos de pastelería en distintos puntos de la Isla, garantizando que los pedidos lleguen en tiempo y forma a los establecimientos y clientes. Se trata de un perfil vinculado a la logística y distribución, clave para mantener la calidad del servicio de una firma reconocida por su elaboración artesanal y su presencia en el Archipiélago.

Zulay se ha consolidado en los últimos años como una de las pastelerías de referencia en Canarias, gracias a una amplia oferta de productos y a una marca muy identificada por el público. La incorporación de personal para La Palma refuerza su operativa en una de las Islas y evidencia la demanda constante de su actividad.

La empresa no ha detallado públicamente los requisitos específicos del puesto, aunque este tipo de vacantes suele requerir responsabilidad, puntualidad y conocimiento de la red viaria local, además de disponibilidad para trabajar en fin de semana.

Si estás interesado puedes escribir a trabajaconnosotros@zulayline.com

