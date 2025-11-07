La popular pastelería Zulay anuncia la apertura de su nuevo local en Tenerife con panettone gratis para los primeros

La reconocida panadería y pastelería artesanal Zulay abrirá una nueva tienda en San Cristóbal de La Laguna el próximo sábado 15 de noviembre, tal y como ha anunciado la marca en su perfil oficial de Instagram. El establecimiento estará ubicado en la Calle Viana, número 25, y abrirá sus puertas a partir de las 10.00 horas.
La empresa, que cuenta con miles de seguidores y puntos de venta en distintos municipios del Archipiélago, ha adelantado que este nuevo local mantendrá la esencia que caracteriza a la marca: pan de masa madre, repostería artesanal y especialidades propias que la han convertido en una de las pastelerías más populares de Canarias.
Además, la apertura llegará con un incentivo para quienes quieran ser los primeros en conocer el nuevo espacio: los 50 primeros clientes recibirán un panettone de regalo. La firma también ha adelantado que habrá “más sorpresas durante el día”, aunque no ha desvelado detalles.
En la publicación compartida en redes sociales se aprecia al equipo trabajando en pruebas de pastelería, acompañada del mensaje: “Nuevo concepto de tienda, pero con nuestra esencia de siempre. ¿Te lo vas a perder?”.
Zulay suma así un nuevo punto a su red de tiendas, que ya incluye locales en Fuencaliente, Los Llanos, Santa Cruz de La Palma y La Laguna, consolidándose como una de las marcas canarias de panadería artesanal con mayor presencia y crecimiento.
Premios Nacionales de Gastronomía
Los hermanos Rubén, Bryan y Aday Medina son los impulsores de Panadería Pastelería Zulay, un proyecto que ha modernizado el obrador fundado en La Palma por su bisabuelo Eladio Santos en 1937. Esa renovación —que combina tradición y vanguardia— les valió recientemente el premio a la Mejor Labor en Repostería en los XXXIX Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS.
Rubén fue el primero en tomar el relevo familiar, seguido por Bryan, que trajo ideas nuevas tras su paso por Inglaterra y el auge de los obradores-cafetería. El tercero en incorporarse fue Aday, encargado del área administrativa. Hoy la empresa cuenta con cuatro tiendas en Canarias y un equipo de 43 empleados.
Su carta incluye unas 15 referencias de bollería, 12 de panadería y 10 de pastelería, además de creaciones fuera de carta y especialidades heredadas, como los merengues de su abuela Nélida o las galletas de su otra abuela, Ciela. “Si hacemos pan, tiene que ser el mejor; si hacemos un pastel, tiene que ser el mejor”, resume Bryan, como filosofía de trabajo.