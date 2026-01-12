Alumnos de toda España jugarán en el torneo de Plátano de Canarias con Pedri y Vicky López

La Liga Saludable de Plátano de Canarias, un innovador torneo educativo dirigido al alumnado de 3.º a 6.º de Primaria, pone en marcha su quinta edición con una experiencia de juego totalmente renovada.
Después del éxito obtenido en ediciones anteriores, alcanzando hasta el momento a más de 120.000 alumnos y cerca de 2.500 docentes de centros escolares de todas las Comunidades Autónomas, los niños y niñas que participen este año se encontrarán con una historia diferente que les planteará nuevos retos, pistas y enigmas mientras aprenden a cuidar su alimentación, tener una vida más activa, y descansar mejor.
Nueva historia: La lucha contra Insanus, con Pedri y Vicky López
En esta nueva edición, la historia de la Liga Saludable da un giro decisivo al plantear una narrativa épica protagonizada por las versiones en avatar de Pedri y Vicky López, ambos referentes de la nueva generación del deporte español y embajadores de Plátano de Canarias. Los futbolistas, dos figuras que conectan con el público infantil y representan los valores de la vida saludable, liderarán la resistencia frente a Insanus, el villano que representa los malos hábitos, y que ha vuelto con un plan para acabar con toda la fruta disponible.
En cada misión, Pedri y Vicky ayudarán a los participantes a superar desafíos, resolver pistas y tomar decisiones saludables para debilitar a Insanus y recuperar la energía que este ha robado. Una narrativa que convierte el aprendizaje en una experiencia inmersiva que conecta con los intereses de niños y niñas, además de reforzar valores como el esfuerzo, el juego limpio y el trabajo en equipo.
Un torneo digital para aprender hábitos saludables
La Liga Saludable es una experiencia online que combina gamificación, trabajo en equipo y contenidos curriculares para fomentar hábitos de vida saludables.
A lo largo de cinco aventuras digitales, los jóvenes de colegios de toda España resuelven retos y pruebas desde ordenador o tablet, en un formato adapto a las nuevas recomendaciones sobre uso responsable de pantallas, promoviendo un empleo acotado en tiempo, supervisado por adultos y siempre con un fin educativo claro.
Premios y calendario para aulas y docentes
Buscando reforzar la motivación del alumnado, en cada ronda del torneo, las aulas con mayor puntuación en cada categoría podrán conseguir experiencias educativas o lúdicas para disfrutar en grupo.
Además, la iniciativa reconoce la implicación del profesorado con distintos incentivos.
Compromiso con la salud y contra la obesidad infantil
La Liga Saludable forma parte del compromiso de Plátano de Canarias en la lucha contra la obesidad infantil en España y refuerza su apuesta por la educación en hábitos saludables desde la escuela, implicando a centros, docentes, familias y estudiantes.
El profesorado interesado puede registrarse de forma gratuita y obtener más información a través de la web ligasaludable.platanodecanarias.es, donde encontrará todos los detalles del torneo y los materiales educativos disponibles.