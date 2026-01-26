Podemos denuncia ante la ONU más de 100 atentados ambientales en Canarias

Podemos Canarias ha presentado este lunes, 26 de enero, ante la relatora especial de la ONU para la protección del medioambiente un dossier que recoge más de un centenar de agresiones medioambientales en Canarias, que la formación atribuye a la complicidad de distintas instituciones públicas.
El documento fue registrado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra y entregado a Astrid Puentes, relatora especial para la protección del medioambiente.
En él se enumeran episodios como vertidos ilegales al mar, construcciones en zonas protegidas —entre ellas el proyecto de Cuna del Alma o intervenciones en las dunas de Maspalomas—, además de más de 100 actuaciones que, según la formación, vulneran normativa europea, estatal y autonómica.
La denuncia fue presentada públicamente en una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, en la que intervinieron la diputada en el Congreso Noemí Santana, la concejala Gemma Martínez y el secretario de comunicación de Podemos Canarias, Fernando Ruiz.
Durante la comparecencia, expusieron el contenido del dossier y reclamaron responsabilidades políticas por las actuaciones recogidas en el informe.
Según explicó Noemí Santana, la formación ha trasladado estas denuncias a distintos niveles administrativos sin obtener respuesta. “Hemos llevado estas denuncias a todos los niveles: municipal, insular, autonómico, estatal y europeo. Al no obtener respuestas, acudimos a la ONU”, aseguró.
Desde Podemos Canarias sostienen que estas actuaciones no solo afectan al entorno natural, sino que tienen consecuencias directas en la vida cotidiana de la población, al encarecer el acceso a la vivienda, precarizar el empleo turístico y degradar el patrimonio natural y cultural del Archipiélago.
Por su parte, Gemma Martínez, teniente de alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, señaló que el modelo actual “expone nuestro territorio al beneficio de unos pocos, mientras expulsa a quienes vivimos aquí”.
Como ejemplo, comparó el récord turístico de Brasil, con 9,2 millones de visitantes, frente a los 18 millones que recibe Canarias, un territorio que, según indicó, es 17 veces más pequeño y más frágil.
“Un modelo depredador”
La acción ante Naciones Unidas contó también con el respaldo de Juantxo López de Uralde, exdiputado y activista ecologista, fundador del partido Alianza Verde, quien afirmó que “estas agresiones son consecuencia de un modelo de desarrollo depredador que no solo destruye el medioambiente, sino también la capacidad de las personas para vivir con dignidad en Canarias”. En este sentido, solicitó la intervención de la ONU para frenar esta situación.
Además de la denuncia internacional, Podemos Canarias ha reclamado que Las Palmas de Gran Canaria sea declarada zona tensionada en materia de vivienda. Según explicó Martínez, el Ayuntamiento solicitó esta declaración hace un año sin que el Gobierno de Canarias haya dado respuesta.
En este contexto, indicó que solo en la capital grancanaria hay al menos 5.000 viviendas vacacionales censadas, lo que, según afirmó, supone la expulsión de miles de familias de sus barrios.
La formación ha presentado diez medidas para sacar vivienda vacía al mercado y anunció que prepara un contencioso administrativo para obligar al Ejecutivo autonómico a actuar.
Por último, Santana indicó que el objetivo de la denuncia es que la relatora de la ONU visite Canarias, emita un informe y, si lo considera, active mecanismos de sanción conforme al marco internacional.