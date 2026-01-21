La Policía Nacional desarticula un punto de venta de drogas en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife que parecía una asociación privada

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto activo de venta de marihuana y hachís establecido en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, procediendo a la detención de cuatro individuos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.
La investigación ha sido desarrollada en el marco de una operación antidroga en la que se pudo comprobar la existencia de un local ubicado en pleno centro de la capital tinerfeña donde diversos individuos, bajo el amparo de la aparente y ficticia legalidad de una asociación privada, presuntamente estarían vendiendo sustancias estupefacientes.
Tras la realización de numerosos dispositivos policiales para los cuales se contó con el apoyo de agentes de la Policía Local, los investigadores comprobaron como a dicho establecimiento acudían gran número de individuos durante todo el día con la finalidad de adquirir sustancias estupefacientes. De estas personas, muchos eran extranjeros e incluso se interceptó a un menor de edad.
En plena zona centro de Santa Cruz de Tenerife
Por tal motivo, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro en el citado local, procediendo los agentes a la detención de dos personas y a la incautación de diversas cantidades de sustancia estupefaciente, concretamente 2359 gramos de marihuana, 88 gramos de rosín, 352 gramos de hachís, 68 cigarros tipo porro, 9 cajas de aceite de hachís y 3060 euros en efectivo. Posteriormente fueron arrestados otros dos individuos como miembros de la dirección del club.
Los detenidos han sido puestos a disposición judicial por un presunto delito de tráfico de drogas, dándose por desmantelado un punto de venta de marihuana y hachís establecido en la zona centro del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Colaboración Ciudadana
La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es.