Pánico en una autopista de Canarias: la Policía Nacional pilla a un ‘kamikaze’ y se lleva una sorpresa al identificarlo

El pánico se apoderó de la autovía GC-1 en Gran Canaria en la noche de este jueves, 16 de enero de 2026, cuando un vehículo fue detectado por la Policía Nacional circulando en sentido contrario a la altura del municipio de Telde, en dirección sur, generando una situación de alto riesgo para el resto de conductores.
La intervención fue llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Telde, en coordinación con una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Agüimes. El operativo permitió interceptar el turismo antes de que se produjera un accidente de consecuencias graves.
Según la información facilitada por la Policía Nacional, el vehículo y su conductor coincidían con la descripción de una persona denunciada como desaparecida por un familiar en la Comisaría del distrito norte de Las Palmas de Gran Canaria apenas unos minutos antes de los hechos, lo que activó de inmediato un dispositivo de búsqueda urgente.
Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron a El Goro
Varias patrullas se desplazaron hasta la zona del Polígono Industrial de El Goro, donde localizaron el coche circulando por el tercer carril de la autovía, en sentido contrario y poniendo en serio peligro la seguridad vial. Los agentes activaron señales acústicas y luminosas para alertar tanto al conductor como al resto de usuarios de la vía.
Mientras una parte del operativo intentaba sin éxito que el vehículo se detuviera, otras unidades realizaron maniobras de cambio de sentido para cortar y ralentizar el tráfico, evitando posibles colisiones frontales y alertando a los conductores que circulaban por la GC-1 en ese momento.
El conductor manifestó que se encontraba desorientado
Finalmente, y tras una intervención coordinada entre ambos cuerpos, el turismo fue interceptado y detenido de forma segura. El conductor, un hombre de 79 años, manifestó encontrarse desorientado y reconoció que no era la primera vez que le sucedía una situación similar.
Ante este escenario, los agentes solicitaron asistencia sanitaria inmediata. El hombre fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Universitario Doctor Negrín para someterse a una evaluación médica más exhaustiva.
El vehículo fue retirado de la autovía y trasladado a dependencias policiales para evitar nuevos riesgos para la circulación. Además, la Policía Nacional contactó con un familiar del conductor para informarle de lo ocurrido y de los pasos a seguir para la retirada del turismo.
La Guardia Civil de Tráfico se hará cargo de la tramitación del atestado, incorporando la documentación remitida por la Policía Nacional con el objetivo de determinar las responsabilidades derivadas de estos hechos.