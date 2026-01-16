AST presenta medidas para reactivar el polígono de Las Eras, en Arico

El grupo político Arico Somos Todos (AST) planteó ayer la reactivación del polígono industrial de Las Eras con el objetivo de convertirlo en un motor económico y de empleo para la localidad. Desde la formación progresista señalan que este espacio se halla actualmente “en situación de abandono”, a pesar de haber sido concebido como estratégico para el desarrollo empresarial.
El concejal de AST José Luis Hervella sostiene que “el tejido empresarial ha sido históricamente el gran olvidado en nuestro municipio, a pesar de ser el que genera puestos de trabajo, riqueza y recursos económicos al ayuntamiento”.
Hervella afirma que la falta de actividad industrial repercute directamente en la población local. “Nuestros vecinos, en su mayoría, se ven obligados a realizar largos desplazamientos para llegar a sus puestos de trabajo fuera del municipio, porque en Arico no hay oportunidades laborales”, señala.
La formación asamblearia plantea la recuperación del polígono mediante su modernización y dotación de servicios adecuados para atraer empresas. Entre sus propuestas, figura la posible ampliación del área industrial hacia zonas colindantes, una actuación que, según el concejal, “permitiría captar industria y mano de obra cualificada, además de generar diversas sinergias con la población local”.
También proponen la creación de una planta mixta de tratamiento de residuos que permita gestionar tanto residuos industriales como urbanos desde el enclave. Según explicó Hervella, esta instalación facilitaría el cumplimiento de los estándares medioambientales sin comprometer la salud pública ni el entorno natural, con una inversión limitada en el caso de los residuos domésticos debido al bajo volumen que genera el municipio.
“La recuperación del polígono industrial de Las Eras no es solo una cuestión económica, sino también social y estratégica”, subraya el portavoz del grupo, que tiene dos ediles.
Reclamaciones vecinales en Arico
El deterioro del polígono también afecta a los vecinos de las zonas colindantes, especialmente del barrio de Las Eras Altas. La asociación vecinal de las Ceras relató a este periódico que el principal problema es la falta de mantenimiento del entorno. Los residentes denuncian la presencia de basuras, socavones y acumulación de residuos, además de la ausencia de infraestructuras básicas. “Hay zonas impracticables para caminar, no hay aceras, jardines ni zonas verdes”, indican.
Desde AST hacen un llamamiento al Cabildo de Tenerife para que se implique en la rehabilitación y modernización del polígono.