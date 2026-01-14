CC de Arico denuncia el daño al patrimonio guanche por una línea de alta tensión

Coalición Canaria de Arico alertó ayer de los graves efectos que la implantación masiva de instalaciones eólicas y fotovoltaicas está teniendo en el municipio, con daños irreparables sobre el patrimonio arqueológico guanche, el paisaje y el entorno natural sin que el gobierno local tome medidas.
El último caso en salir a la luz ha sido la destrucción de un entorno de gran valor para el patrimonio guanche que ha sido destrozado por las obras de ampliación de una línea de alta tensión sin que el gobierno local, con pleno conocimiento de los hechos, no haya tomado ninguna medida al respecto, indica la formación nacionalista en un comunicado.
El portavoz municipal de Coalición Canaria, Víctor García, denunció que “Arico ha sufrido en los últimos años una auténtica invasión de energías renovables mal planificadas, que están afectando directamente a nuestro patrimonio histórico y natural, incluso en entornos próximos a monumentos naturales protegidos”.
Desde Coalición Canaria de Arico se advierte además de las consecuencias “irreparables” de este tipo de daños: “En este caso ha sido afectado un yacimiento arqueológico de canales y cazoletas guanches que estaba catalogado”.
MEDIDAS
Según el portavoz de CC, “el ayuntamiento tiene conocimiento, pero no nos consta que haya tomado medidas ni que haya hecho ninguna acción para proteger el patrimonio municipal”. Según explicó García, el Consistorio de Arico se está viendo obligado a devolver millones de euros como consecuencia de distintas sentencias derivadas de los recursos presentados por grandes empresas del sector energético.
“Lo más grave es que no se ha informado a la ciudadanía de cuánto dinero está costando realmente esta situación ni de qué medidas se están tomando para evitar que vuelva a repetirse”, subrayó el portavoz de CC.