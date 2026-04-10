Andrés Martínez, alcalde de Arico: “Estamos en contra del parque eólico marino”

“La postura es la misma que con el resto de parques eólicos: estamos totalmente en contra”. Con esas palabras, el alcalde de Arico, Andrés Martínez (PP), fijó ayer la posición oficial del Ayuntamiento frente al proyecto Primavera Offshore Wind, la plataforma eólica marina flotante prevista frente a la costa ariquera que se encuentra actualmente en exposición pública.
El regidor confirmó a este periódico que el Consistorio ha solicitado una ampliación del plazo para la presentación de alegaciones, y que ya trabaja en su redacción con el apoyo de un equipo propio de técnicos y juristas al que se ha sumado un especialista en medio ambiente contratado específicamente para este procedimiento. “Las alegaciones deben ser muy fundamentadas”, subrayó Martínez, quien ha insistido en que el posicionamiento municipal “es claro”.
El alcalde recordó que no es la primera vez que “se enfrentan a un proyecto de este tipo”. Antes del actual, existió una propuesta similar planteada también frente a la costa ariquera. Aquel proyecto, impulsado conjuntamente por las empresas Capital Energy y BlueFloat Energy bajo la denominación Parque Eólico Marino Granadilla, era de una escala muy superior al que hoy está sobre la mesa.
Ante ello, el Consistorio llevó su oposición hasta Madrid y hasta el Gobierno de Canarias, donde presentó sus quejas y reivindicaciones. “Daremos los mismos pasos”, afirmó el alcalde.
En ese sentido, el popular valoró positivamente la respuesta de los vecinos de Arico. A su vez, hizo un llamamiento explícito a la acción conjunta. “Entre todos debemos evitar que se siga con esta implantación de renovables de forma indiscriminada. Y debemos ir de la mano”, señaló.
La postura oficial se suma así a la ya expresada anteriormente por la Asociación de Vecinos de Las Ceras y por el grupo municipal Arico Somos Todos, que, según publicó este periódico, han presentado recientemente alegaciones al proyecto.