CC reclama al Ayuntamiento de Arico mayor protección del Arco de Tajao

Coalición Canaria reclamó recientemente al Ayuntamiento de Arico que retome los trámites de protección del Arco de Tajao, una formación geológica del litoral del municipio que, según la coalición, “presenta signos de deterioro ante la presión turística”.
El portavoz local, Víctor García, advirtió de que el valor patrimonial del enclave es “incalculable” y que su fragilidad ante la masificación es “evidente”.
En un comunicado, los nacionalistas proponen implantar un modelo de “turismo amable” que regule el acceso y evite conductas de riesgo en el entorno, así como integrar el espacio en el proyecto del Ecomuseo de la Piedra, iniciativa municipal orientada a poner en valor el patrimonio histórico y etnográfico del municipio.
“Invitamos al grupo de gobierno actual a trabajar juntos en una solución que garantice que este entorno se preserve”, señaló la formación.