Colectivos vecinales de Arico se movilizan contra el parque eólico proyectado en el mar

La oposición al proyecto de plataforma eólica marina frente al Puerto de Granadilla y el municipio de Arico crece entre los colectivos y vecinos del municipio ariquero. La asociación de vecinos de Las Ceras, del núcleo de Las Eras, presentó recientemente alegaciones contra la instalación exigiendo su paralización inmediata; también el grupo municipal Arico Somos Todos (AST) elaboró un paquete de casi doscientas páginas de objeciones técnicas y ha impulsado durante las últimas semanas un trabajo de movilización directa con colectivos del municipio para que se sumen al proceso de exposición pública.
El proyecto, promovido por la empresa EnerOcean a través de su filial Primavera Offshore Wind S.L. con una inversión de 40 millones de euros, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de febrero de 2026, abriéndose el plazo de alegaciones el 4 de marzo. La infraestructura consiste en una plataforma semisumergible de cuatro columnas de acero que alberga dos aerogeneradores, una altura comparable a un edificio de más de cincuenta plantas y situada a apenas 346 metros del dique del puerto.
Aunque la denominación del proyecto incluye referencias al puerto de Granadilla, desde donde discurriría el cableado de evacuación eléctrica, la Asociación de Las Ceras subrayó en sus alegaciones que las estructuras flotantes “estarían ubicadas frente a la costa de Arico y sus inmediaciones”. Los vecinos consideran que esa denominación puede “inducir a confusión sobre el alcance territorial real de la instalación”, en un municipio donde, según citan, los parques eólicos en suelo ariquero “ya ocupan el 22% de su superficie”.
Las alegaciones de la asociación identifican varias deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental: la ausencia de un análisis del impacto acumulado con otros proyectos ya existentes o en tramitación en la zona; los riesgos para la fauna marina (cetáceos, tortugas y tiburones); la insuficiencia de los estudios sobre aves y riesgo de colisión con los rotores; y la falta de una evaluación rigurosa del daño real sobre la pesca artesanal, actividad económica y cultural arraigada en el litoral ariquero. A estas carencias se suma un análisis paisajístico considerado “pobre y limitado”, pese a que la estructura alcanzaría los 184 metros de altura a menos de 400 metros de la costa, así como la ausencia de mecanismos de vigilancia ambiental continuada y los riesgos para la navegación en una zona de elevado tráfico marítimo.
Uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos es que el proyecto alcanzó la fase de exposición pública sin una difusión suficiente entre la ciudadanía. AST compartió esa denuncia: su concejal José Luis Hervella señaló a este periódico que “muchos colectivos desconocían por completo el proyecto, y también que el estudio de impacto estaba en estos momentos en exposición pública”, lo que a su juicio evidencia “la poca publicidad y la nula implicación del Ayuntamiento de Arico en informar”. Hervella añadió que tampoco se conoce la posición del grupo de gobierno local sobre la instalación.
El trabajo impulsado por AST ha incluido contacto directo con colectivos de los núcleos costeros de Las Maretas, La Caleta, Las Arenas, Tajao, Abades, La Punta, El Porís de Abona y Las Eras. El objetivo, según el grupo municipal, ha sido informarles del plazo legal, explicarles las implicaciones del proyecto y ofrecerles asesoramiento para que pudieran presentar sus propias observaciones.