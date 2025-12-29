Dos nuevos proyectos renovables en el sureste de Tenerife reavivan el debate

La comarca Sureste vuelve a situarse en el centro del despliegue de energías renovables con la tramitación de dos nuevos proyectos: el Parque Eólico Laja Blanca, en el municipio de Arico, y el Parque Fotovoltaico Güímar, en Arafo.
Ambas instalaciones se encuentran actualmente en distintas fases administrativas y han sido sometidas a información pública en el BOP por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.
El proyecto de mayor envergadura es el Parque Eólico Laja Blanca, promovido por la empresa Oilean Laja Blanca Eólica Energy 2, S.L.U., con una potencia instalada de 12,6 megavatios (MW). La instalación se ubicará íntegramente en el término municipal de Arico.
El parque estará compuesto por tres aerogeneradores, con una altura total aproximada de 142 metros, y evacuará la energía generada a través de una red subterránea de media tensión hasta una subestación eléctrica. El proyecto incluye la construcción de caminos de acceso, plataformas, cimentaciones, zanjas para cableado y una campa de acopio.
Según la documentación técnica, la infraestructura ocupará de forma permanente cerca de 115.000 metros cuadrados, a los que se suman más de 42.000 metros cuadrados de afección temporal durante la fase de obras. El presupuesto de ejecución material asciende a 21,19 millones de euros.
La tramitación del proyecto incorpora la declaración de utilidad pública, lo que permite, en caso necesario, la expropiación forzosa de terrenos.
En el anexo se recoge una extensa relación de bienes y derechos afectados, que incluye cientas de parcelas de particulares, empresas, entidades financieras, el propio Ayuntamiento de Arico, el Cabildo de Tenerife y la Comunidad Autónoma de Canarias.
ARICO, EN CONTRA
La iniciativa ha generado la contestación institucional en Arico. Recientemente, el municipio vivió un cambio en la Alcaldía, con la llegada del popular Andrés Martínez, quien en su primera intervención al frente del Ayuntamiento expresó de forma explícita el rechazo municipal a este tipo de proyectos.
Estas declaraciones coinciden con las realizadas anteriormente a este periódico por la exalcaldesa Olivia Delgado, quien recordó que Arico ha sido declarado municipio saturado de infraestructuras energéticas debido a la elevada concentración de parques eólicos, plantas fotovoltaicas y líneas eléctricas ya existentes.
La socialista expresó que, aunque la negativa municipal se ha trasladado “por todas las vías posibles”, con la implantación de este nuevo parque “se están traspasando líneas rojas”, ya que, a su juicio, el proyecto “no supone un avance hacia la sostenibilidad, sino una nueva carga para el territorio”.
“Por nuestra parte hemos alegado contra la Ley del Suelo para evitar que se use el interés público como un cheque en blanco para saltarse la ordenación municipal”, explicó.
De menor tamaño es el Parque Fotovoltaico Güímar, promovido por Naturgy Renovables Canarias, S.L.U., que se desarrollará en el término municipal de Arafo, en una parcela situada en el polígono 14 del municipio.
La planta contará con 4.785 módulos fotovoltaicos, con una potencia pico total de 2,918 MWp. La energía producida se evacuará mediante una línea subterránea de 2,2 kilómetros hasta la subestación del Polígono de Güímar, donde se conectará a barras de 20 kV.
4,1 HECTÁREAS
El proyecto ocupará una superficie aproximada de 4,1 hectáreas y tendrá un presupuesto de ejecución material de 1,74 millones de euros.
Al igual que en el caso de Laja Blanca, la iniciativa se encuentra en fase de información pública y solicita la declaración de utilidad pública de los terrenos afectados.
La coincidencia temporal de ambos proyectos vuelve a poner sobre la mesa el papel del Sureste en la transición energética de la Isla.
posicionado frente al desarrollo de proyectos energéticos en la comarca—, y las administraciones supramunicipales subrayan la necesidad de aumentar la producción de energías renovables dentro de una planificación más equilibrada del territorio, el aire y la energía que se producen en el Sureste vuelven a estar en juego.