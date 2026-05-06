Tenerife cae a su nivel más bajo de banderas azules en 7 años

La bandera azul ondeará este año en 52 playas de Canarias, cinco más que en 2025. Sin embargo, según presentó ayer la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, Tenerife rompe la tónica positiva, al ser la única que pierde este distintivo en una de sus playas, en este caso, la de Los Cristianos.
Con un total de 11 banderas azules en sus arenales -una menos que en 2025, cuando obtuvo 12-, la Isla capitalina registra su cifra más baja desde 2019, cuando logró tan solo nueve de estos galardones internacionales que certifican anualmente la excelencia en calidad del agua, seguridad, servicios y gestión ambiental de playas y puertos deportivos. En cuanto a estos últimos, Tenerife suma, no obstante, un nuevo reconocimiento respecto al año pasado, al incorporar por primera vez el Puerto de Garachico a su lista.
En los últimos cuatro años, la bandera azul no había dejado de lucir en la playa de Los Cristianos. Sin embargo, esta es la segunda vez que pierde este distintivo en la última década. La primera fue en 2019, y tardó tres años en recuperarlo, en 2022. De este modo, en Arona únicamente la playa de Las Vistas contará con el sello de calidad de Adeac, un municipio que en 2024 llegó a contar con tres banderas azules: El Camisón, Las Vistas y Los Cristianos.
Fue precisamente en 2024 cuando la Isla alcanzó su mejor resultado de la década, con 16 galardones. Desde entonces, además de las dos pérdidas en Arona, Tenerife ha dejado de ostentar la bandera azul en Fañabé, El Muelle de Garachico y las piscinas de El Caletón.
Por el contrario, las playas de Matagorda, Grande (Playa Blanca), Pila de la Barrilla y Los Pocillos, todas en Puerto del Carmen (Lanzarote), recuperan este 2026 el distintivo, al igual que Corralejo Viejo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura). Por su parte, Gran Canaria suma este año una bandera azul más que en 2025, correspondiente a la playa de Las Burras, en San Bartolomé de Tirajana.
Como balance final de este 2026, Lanzarote cuenta con seis playas con bandera azul; Fuerteventura, con 11; Gran Canaria, con 15; Tenerife, con otras 11 tras la pérdida de Los Cristianos; La Gomera, con una; La Palma, con seis; y El Hierro, con dos.
Puertos deportivos
En cuanto a los puertos deportivos, Canarias suma diez distintivos de calidad en 2026, seis más que el año pasado. Entre las nuevas incorporaciones figura el Puerto de Garachico, que obtiene por primera vez la bandera azul y se convierte en uno de los dos puertos reconocidos en Tenerife. El otro es el del Real Club Náutico de Santa Cruz, que mantiene este distintivo de forma ininterrumpida desde 2013.
Asimismo, entre las novedades destaca no solo la incorporación de nuevos puertos, sino también la de toda una isla. La Graciosa logra por primera vez este reconocimiento en el Puerto de Caleta del Sebo, en el municipio de Teguise. El conjunto de nuevas distinciones lo completan el Puerto de Playa Blanca y el Puerto de Órzola, en Lanzarote; el Puerto de las Nieves, en Gran Canaria; y el Puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura.
A nivel nacional, España revalida su liderazgo mundial al alcanzar un total de 794 banderas azules, 44 más que el año anterior. Además, el país concentra el 15% de estos sellos de calidad de playas a escala global y suma 14 nuevos arenales distinguidos por primera vez.
El Sur retrocede en el reconocimiento de la calidad de sus playas
“La zona sur de la Isla es conocida por sus maravillosas playas de arena”. Con estas palabras describe el Cabildo de Tenerife, en su página web de turismo, la parte más meridional de la Isla. Sin embargo, sorprende que, tratándose de un enclave cuyo atractivo gira principalmente en torno al litoral y sus arenales, tan solo cinco de sus playas cuenten este año con el sello de bandera azul. En Arona y Adeje, el reconocimiento se limita a tan solo tres playas: El Duque, Torviscas y Las Vistas.
Estos dos municipios turísticos han perdido, en comparación con 2024, la mitad de sus distinciones, ya que han dejado de figurar Fañabé, El Camisón y Los Cristianos. Si se amplía la mirada a 2021, Adeje contaba entonces con cuatro banderas azules, con La Enramada y Troya I y II también reconocidas por su calidad. Y hay que remontarse hasta 2017 para encontrar en una playa como la de El Médano (Granadilla de Abona) ondeando este distintivo.