Regresa al escenario del Leal la representación teatral de la épica travesía de Magallanes y Elcano

La compañía tinerfeña Timaginas Teatro reestrena en el Teatro Leal de La Laguna el próximo viernes, 30 de enero, a partir de las 20.30 horas, una de las obras más emblemáticas de su repertorio: Magallanes Elcano. La primera vuelta al mundo, una pieza que, como su título indica, relata la epopeya de la primera circunnavegación al planeta.
La representación vuelve a los escenarios con motivo del quinto centenario de la muerte de Juan Sebastián Elcano, en 1526. La compañía inicia en La Laguna lo que será una gira por distintas ciudades españolas como Cartagena, Sevilla, Ferrol y Madrid. La función fue presentada este lunes en rueda de prensa en el propio Teatro Leal.
Durante el acto informativo, el concejal de Cultura de La Laguna y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (Oaam), Adrián del Castillo, aseguró que Timaginas Teatro “demuestra que desde Canarias se hacen espectáculos de primer nivel, capaces de emocionar, educar y proyectarse más allá del Archipiélago”. Además, destacó que fue la Armada Española la que solicitó directamente a la compañía que rescatara la obra estrenada en 2021.
El codirector de la compañía y autor del texto, Armando Jerez, señaló que se presentarán funciones para escolares en centros educativos de la Isla con el objetivo de acercar a niños, niñas y jóvenes a hitos históricos relevantes. Su homóloga, María R. Ortega, recordó que la banda sonora fue compuesta específicamente para esta producción y apuntó que “se realizaron revisiones y modificaciones para mejorar y lograr un espectáculo épico y que emocione”.
Según afirman los impulsores de esta propuesta, Magallanes Elcano. La primera vuelta al mundo vuelve a los escenarios con una nueva mirada, renovados matices y un homenaje vibrante a la figura del marino que protagonizó un hito que marcó un antes y un después en la historia de la exploración y la navegación mundial.
Para la compañía, este reestreno no solo tiene un valor simbólico, sino que también “invita a reflexionar sobre la trascendencia de este hecho histórico, cuyo impacto sigue resonando tras cinco siglos”.
La obra aborda la odisea de la expedición, centrada en las dificultades del viaje, las tensiones humanas y los desafíos del entorno, todo ello visto desde la figura de sus protagonistas Magallanes, Pigafetta y Elcano. La determinación y liderazgo del guipuzcoano fueron claves para completar la histórica travesía.