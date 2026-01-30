Renzzo El Selector y Agua del Chorro lideran el Piña Millo Fest en El Sauzal

El Piña Millo Fest (PMF’26) llevará el próximo domingo, 1 de febrero (18.00 horas), hasta el escenario del Teatro El Sauzal a un total de nueve artistas, bandas y dj. Renzzo El Selector, Agua del Chorro y la Corinto Band son los cabezas de cartel de este festival solidario, una idea original del alumnado de los ciclos formativos de grado superior de Producción, Sonido, Realización e Iluminación del IES La Guancha-Jerónimo Morales Barroso.
El PMF’26 contará también con la actuaciones de artistas en auge entre el público joven, como Yumey, Mandy Hernández y Chris Noa, ganadores del concurso de jóvenes talentos La Caja de Cristal; Luzmi, Lora La Fajana y DJ Craux, alumno de Iluminación y titulado en el ciclo formativo de grado medio de VideoDJ y Sonido en el mismo centro. La presentación del correrá a cargo de la periodista de TVE Canarias Helena Sampedro.
Las entradas ya están a la venta en la web del teatro al precio de cinco euros, que irán destinados en su totalidad a Visión Azul Autismo. De igual modo, todos los artistas actuarán de manera solidaria, a fin de colaborar con la asociación y con el alumnado del IES La Guancha-JMB.
Las puertas del teatro se abrirán desde las 17.30 horas. Antes y durante la celebración el Autobar Caravica, que también colabora destinando parte de su recaudación a la asociación, se situará por fuera del Teatro El Sauzal, ofreciendo servicio de venta de comida y bebida, si bien al recinto solo podrá accederse con vasos ya servidos, no así con botellas de cristal, latas o alimentos.
La organización apunta que, “de esta manera, los asistentes podrán disfrutar de su bebida mientras asisten al festival y, al mismo tiempo, se salvaguardará la conservación y la seguridad del espacio que lo acoge, cedido solidariamente por el Ayuntamiento de El Sauzal”.
El festival forma parte del proyecto final del alumnado de 2º curso de los ciclos superiores de Imagen y Sonido del centro educativo y cuenta con el apoyo técnico y logístico de la empresa Espectáculos Tenerife y del Ayuntamiento de El Sauzal. Ambas entidades han ofrecido de manera altruista su personal, material e instalaciones para poder ejecutar este festival que pretende acoger a 700 personas en el teatro norteño.
El director del IES La Guancha-Jerónimo Morales Barroso, Rubén Gallo, valora el trabajo del alumnado y el profesorado de los ciclos formativos de Imagen y Sonido, que llevan meses preparando esta cita, “como parte de un aprendizaje basado en retos y proyectos, en el que todos están ejecutando, en muchos casos por primera vez, la producción, sonorización, iluminación y realización de un espectáculo en vivo de esta magnitud”.
“Lo están haciendo con mucha profesionalidad”, añade Rubén Gallo, “lo que refrenda que la formación profesional que se imparte en el centro sigue siendo un referente en la isla de Tenerife”. Gallo agradece, asimismo, la implicación del Ayuntamiento de El Sauzal y de Espectáculos Tenerife.
El alcalde del municipio, Mariano Pérez, ha felicitado personalmente al alumnado de Imagen y Sonido en las instalaciones que acogerán el PMF’26 por el trabajo que están realizando para que todo esté listo este domingo.
“Ante la llamada del instituto -subraya Pérez-, no dudé en confirmar nuestra predisposición para que el Teatro El Sauzal acogiera el festival, más aún siendo para una causa benéfica y formativa, donde “jóvenes del IES La Guancha-JMB podrán poner en práctica todo lo aprendido en un recinto de la calidad y estructura como nuestro teatro”.
El recinto “ha sido renovado hace apenas seis años y cuenta con unas prestaciones de sonido, iluminación y servicios magníficos, para acoger experiencias como el Piña Millo Fest, por lo que estamos encantados de hacerlo”, recalca el alcalde de El Sauzal.
El Piña Millo Fest cuenta, además, con la colaboración de otras entidades públicas y privadas, como el Ayuntamiento de La Guancha, donde se encuentra el centro educativo.