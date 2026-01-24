sucesos

Sin vestimenta adecuada y con hipotermia: así fue el rescate de dos personas en el Teide

Rescatados por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil
Dos senderistas han sido rescatados en la madrugada del pasado viernes por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil al verse en el Refugio de Altavista, en el Teide, sin vestimenta adecuada y con síntomas de hipotermia leve.

Así lo ha informado hoy a los medios la Benemérita, que apunta que los afectados fueron localizados por los agentes y efectivos de los Bomberos en buen estado, pero con síntomas de una hipotermia leve.

Tras pasar la noche junto a Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) y Bomberos, se procedió a iniciar el descenso a primera hora de la mañana del pasado viernes.

Finalmente, los rescatados no precisaron de asistencia médica.

