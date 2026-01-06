Los Reyes Magos desafían al mal tiempo y visitan todo Tenerife

Ni el mal tiempo pudo ayer con Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, quienes visitaron todos los rincones de la Isla para repartir su magia e ilusión entre grandes y pequeños que, paraguas en mano, los recibieron con la misma alegría y entusiasmo que siempre, a pesar de que la lluvia hiciese cambiar muchos actos del día. Así, en el norte de la Isla la intensa y constante lluvia obligó a modificar muchas cabalgatas o a suspenderlas y reconvertirlas en recepciones reales que se celebraron bajo cubierto.
En La Laguna, las abundantes lluvias que cayeron durante todo el día no impidieron que Melchor, Gaspar y Baltasar fueran recibidos por la mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento y que, por la tarde, recorrieran las calles del centro en su tradicional y centenaria cabalgata. Ya lo había anunciado el propio rey Melchor durante la recepción de la mañana, cuando el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, les hizo entrega de las llaves mágicas de la ciudad. “Ni el viento ni la lluvia van a impedir que los Reyes Magos de Oriente lleguen esta noche a todos los hogares”, afirmó su majestad.
La cabalgata, que partió a la hora prevista y transcurrió pasada por agua, estuvo conformada por más de 400 figurantes y doce carrozas adornadas con distintas temáticas, como películas infantiles, dinosaurios, volcanes y grandes clásicos, como las comitivas reales y las carboneras. Tampoco faltaron los habituales superhéroes, grupos coreográficos, muñecos hinchables luminosos, pajes reales, bandas musicales, los zancudos, malabaristas y personajes alusivos a estas fechas navideñas.
Sin embargo, en el norte de la Isla, especialmente afectado por la lluvia, aunque muchos municipios intentaron esperar hasta el último minuto por si la situación meteorológica mejoraba y las cortes reales lograban salir a las calles, la gran mayoría de los ayuntamientos optaron finalmente por cancelar sus cabalgatas y reconvertirlas en recepciones reales que se celebraron bajo cubierto en pabellones deportivos, iglesias y espacios culturales, y en las que Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron a todos los niños y niñas.
Así, entre las más populares, La Orotava suspendió su cabalgata ante el empeoramiento del tiempo y trasladó los actos al interior de la iglesia de San Agustín, donde los más pequeños pudieron dar sus cartas a Sus Majestades. Previamente, se realizó otra recepción a los Reyes Magos en la parroquia de San Juan, donde se les entregó la llave mágica de la ciudad.
También Puerto de la Cruz tuvo que cancelar su cabalgata, que se sustituyó por un recibimiento a Melchor, Gaspar y Baltasar en el pabellón Miguel Ángel Díaz Molina; así como Tacoronte, que realizó una recepción a los Reyes Magos en el auditorio Capitol. Lo mismo hicieron en El Sauzal o Icod de los Vinos, entre otros, y Los Realejos también realizó cambios en el recorrido real.
Sur
Más suerte tuvo el sur de la Isla, donde la lluvia dio una tregua y se pudieron celebrar los actos y cabalgatas. Así, en Adeje, Sus Majestades llegaron en helicóptero al campo de fútbol del municipio ante la expectación de varios centenares de niños, niñas y familias, y donde recibieron la llave mágica del municipio. A continuación, los Reyes Magos iniciaron su tradicional cabalgata, acompañados por una comitiva de personajes de animación, música y cuerpos de baile, y en la que se repartieron 1.000 kilos de caramelos de goma sin gluten, 1.700 conos de golosinas, 2.000 chupetes y 30 kilos de masticables.
Candelaria también mantuvo sus actos y la jornada comenzó con Melchor, Gaspar y Baltasar visitando por la mañana diferentes puntos del municipio. Por la tarde se celebraron múltiples actividades para niños y niñas, como antesala a la llegada en camello de Sus Majestades, que fueron recibidos en el pórtico del Ayuntamiento, donde la alcaldesa les entregó la llave mágica del municipio.