Salvador Illa estará dos semanas ingresado tras un déficit motor pendiente de diagnóstico

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, permanecerá ingresado durante dos semanas en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona tras sufrir una pérdida de fuerza en los músculos de las extremidades inferiores, según ha informado el equipo médico que lo atiende.
Los facultativos han descartado patologías graves de origen vascular o tumoral, como ictus o tumores, después de las pruebas realizadas. Aunque el diagnóstico definitivo aún no se ha concretado, los especialistas consideran que el origen de la afección es inflamatorio.
En una rueda de prensa, el director gerente del hospital, Albert Salazar; la jefa de Neurología, Patricia Pozo; el director clínico del servicio de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Judith Sánchez-Raya, han explicado que Illa se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI), estable y animado, mientras continúa el seguimiento médico.
El president deberá someterse a un tratamiento de rehabilitación para recuperar el déficit motor en las piernas, motivo por el cual permanecerá hospitalizado durante las próximas dos semanas.
Illa fue trasladado a un centro hospitalario después de sufrir una afección muscular mientras practicaba deporte en la mañana de este sábado. Según fuentes del Departamento de Presidencia, el presidente, aficionado a correr y que suele entrenar a diario, se sintió indispuesto tras su entrenamiento.
A pesar de la dolencia, el jefe del Ejecutivo catalán pudo acudir a una visita institucional al Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), donde se reunió con el alcalde, Miquel Àngel Ribes. Sin embargo, tras el encuentro, su estado no mejoró y fue derivado a un centro hospitalario para su evaluación, donde posteriormente quedó ingresado para la realización de pruebas y seguimiento.